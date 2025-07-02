BTS воссоединились после окончания службы в армии

Южнокорейский бойз-бэнд BTS провёл онлайн-трансляцию, на которой подтвердил возвращение с новым альбомом следующей весной. Все семь участников группы впервые после окончания военной службы вместе вышли на связь со своими фанатами.

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В июне появились слухи о том, что BTS выпустит новый альбом в марте. Во время трансляции коллектив не стал называть конкретный месяц и просто пообещал представить лонгплей весной. По словам группы, участники уже скоро начнут работу над пластинкой в США.

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«Начиная с июля мы все всемером в очень тесном сотрудничестве начнём работу над новой музыкой. Поскольку это будет групповой альбом, он будет отражать мысли и идеи каждого участника. Мы подходим к работе над альбомом с тем же настроем, который был у нас, когда мы только начинали», — заявили BTS.

Коллектив выпустил свой последний студийный альбом Be в 2020 году. В 2022-м BTS взяли перерыв от групповой деятельности, чтобы все участники смогли отслужить в армии. Последние годы они были сконцентрированы на сольной музыке. В июне 2025-го весь состав BTS завершил прохождение военной службы.

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