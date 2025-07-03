Стал известен гонорар группы «Тату» после воссоединения

Группа Юлии Волковой и Лены Катиной «Тату» готова выступать за 10 миллионов рублей на частных мероприятиях.

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В 45-минутное выступление входят главные хиты дуэта: от «Я сошла с ума» до «Нас не догонят». Райдер артисток стандартный и включает в себя гримёрку, визажиста и машину не старше трёх лет. Об этом сообщает SHOT.

Первый концерт группы состоится 19 июля в Ялте на сцене курорта «Мрия». Билеты на выступление стоят от 5 до 15 тысяч рублей.

2 июля Юлия Волкова повторно намекнула в соцсетях на воссоединение «Тату».

Ранее «Рамблер» узнал у экспертов, могут ли фанаты рассчитывать на полноценное возвращение группы.

«Ностальгичный флирт»: вернутся ли «Тату» на самом деле