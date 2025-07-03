Кадышева планирует перемены в работе ради сохранения популярности

Народная артистка России Надежда Кадышева запланировала пять важных перемен, чтобы не растерять свою новоприобретённую популярность. Треки певицы завирусились в соцсетях, сделав её востребованной у молодёжи. Благодаря этому Кадышева смогла перейти к новому для себя формату стадионных концертов.

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Первая запланированная перемена — это обновление сценических костюмов. Поклонники смогут увидеть Кадышеву в новом образе уже 26 июля на Петербургском концерте.

Также певица усилила и расширила танцевальную труппу, добавив в неё молодых специалистов. Попутно Кадышева наняла дополнительных менеджеров, чтобы не упускать выгодные коммерческие предложения.

Помимо этого, артистка собирается выпускать собственный мерч, который будет продаваться перед её концертами. Наконец, Кадышева собирается всерьёз взяться за ведение своих социальных сетей. В частности, певица планирует проводить стримы своих концертов, сообщает kp.ru.

Ранее «Рамблер» узнал у экспертов, какие шаги необходимо предпринять Надежде Кадышевой, чтобы сохранить её популярность.

Эксперты рассказали, как долго продлится популярность Надежды Кадышевой