Лиам Галлахер похвалил фаната, который сыграл песню Oasis на сцене у Green Day

Забавный случай произошёл на концерте панк-рок-группы Green Day в Люксембурге 30 июня. У коллектива есть традиция приглашать на сцену фаната из зала и давать ему гитару, чтобы он исполнил песню Good Riddance вместе с ними.

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В Люксембурге всё пошло не по плану, когда молодой человек из зала начал исполнять хит группы Oasis «Wonderwall», сообщает Rolling Stone. Солист Green Day Билли Джо Армстронг поначалу подумал, что фанат просто начал играть их композицию в неправильной тональности. Он попытался дать ему инструкции и даже шутливо сказал: «Ты же говорил, что знаешь, как её исполнять».

Фанат продолжил играть Wonderwall, развеяв все сомнения. Когда Армстронг понял, что происходит, он выругался, отобрал у парня гитару и выгнал его со сцены.

Солист Oasis Лиам Галлахер не остался в стороне от инцидента. На своём канале в соцсети X он оставил комментарий: «Лучшая песня вечера».

4 июля начнётся долгожданный тур Oasis, где братья Лиам и Ноэль Галлахеры воссоединятся на сцене после долгих лет ссор и разногласий.

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