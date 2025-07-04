Эмо-ностальгия и корейцы в Одинцово: лучшие музыкальные фестивали июля

В июле на различных площадках можно будет послушать джаз, классическую музыку, русский рок и инди. В Москве и Санкт-Петербурге пройдёт VK Fest, а в Подмосковье соберутся поклонники электроники и корейской культуры. «Рамблер» рассказывает о самых интересных и громких музыкальных фестивалях второго месяца лета.

© Страница VK Fest в VK

VK Fest в Москве и Санкт-Петербурге: крупнейший фестиваль для крупнейших артистов

Когда: 5–6 июля в Санкт-Петербурге, 19–20 июля в Москве.

Где: в Санкт-Петербурге — Парк имени 300-летия Санкт-Петербурга, Приморский проспект, 74. В Москве — спорткомплекс «Лужники», ул. Лужники, 24.

Жанр: поп, хип-хоп, чартовая музыка.

Кто выступает: ANNA ASTI, Клава Кока, Три дня дождя, Bearwolf, Nemiga, Лолита, Сергей Лазарев, NILETTO, Turbosh, Тося Чайкина, Джиган, Элли на маковом поле и другие.

Цена билета: 1 500–29 000 рублей.

В этом году будет 10 лет с момента, как социальная сеть «ВКонтакте» провела первый титульный фестиваль. За это время мероприятие расширило географию: в июне VK Fest впервые прошёл в Казани и Челябинске, а также вновь состоялся в Сочи. В июле событие вернётся на историческую родину в Санкт-Петербург, а в конце месяца также пройдёт в Москве.

Список выступающих на VK Fest не оставит равнодушными поклонников чартовой музыки. Свои хиты в Москве и Санкт-Петербурге исполнят ANNA ASTI, Клава Кока, BEARWOLF, Три дня дождя, Лолита, Сергей Лазарев, Полина Гагарина и многие другие. Также на территории можно будет посетить лекторий, принять участие в мастер-классах, поиграть в видеоигры и даже попасть на косплей-шоу.

Билеты на VK Fest продаются как по отдельности на каждый день, так и абонементами на два дня. Есть билеты категории «Вездеход»: они дают право прохода на территорию без очереди, а также доступ в специальные VIP-зоны. Дети до шести лет могут попасть на VK Fest бесплатно в сопровождении родителей. Посетителям в возрасте от 7 до 12 лет включительно потребуется отдельный билет.

Те, кто не попадёт на фестиваль, смогут посмотреть его прямую трансляцию. Она начинается в 12:00 каждого дня.

Outline Festival: электроника в лесу

© Соцсети Outline Festival

Когда: 8–14 июля.

Где: Московская область, г. Талдом, точка въезда R112.

Жанр: электроника и инди.

Кто выступает: Найк Борзов, MIRELE, Рушана, Прыгай киска, Казускома, Созвездие отрезок, Никита Забелин и многие другие.

Цена билета: 5 000–47 000 рублей.

Ежегодный фестиваль электронной музыки и городской культуры снова пройдёт на реке Дубна в Московской области. На Outline Festival будут работать восемь музыкальных сцен, половина из которых расположена под открытым небом. Помимо насыщенной музыкальной программы с участием 175 разножанровых артистов, гостей ждут художественные инсталляции, занятия йогой, скейтбордом, шахматные партии и многое другое.

Билеты продаются в четырёх категориях. Чтобы попасть на фестиваль в один из дней, нужно заплатить 5 000 рублей. Такой билет даёт право находиться на территории с 15:00 текущего дня до 18:00 следующего. При необходимости время действия билета можно продлить за дополнительную плату. Стандартный билет, дающий право посещать Outline каждый день, обойдётся в 10 800 рублей. Билеты VIP-категорий стоят от 35 до 47 тысяч.

Каждый гость Outline Festival получает специальный браслет, который даёт право покидать территорию фестиваля неограниченное количество раз. Аксессуар также необходим для оплаты в магазинах и барах, расположенных на территории фестиваля: пополнить его баланс можно в специальных пунктах там же.

Emoland Festival: городской фестиваль с ностальгией по 2007-му

© emoland.ru

Когда: 19 июля, 17:00–05:00.

Где: Санкт-Петербург, Зелёная сцена на Рощинской, 38; клуб «Космонавт» на Бронницкой, 24.

Жанр: рок, метал.

Кто выступает: Wildways, [AMATORY], Call Me Karizma, Cardio Killer, Bird Bone, несогласие, VERESK, Обстоятельства и многие другие.

Цена билета: 3 200–10 000 рублей.

В субботу 19 июля в Санкт-Петербурге в третий раз состоится фестиваль EMOLAND. Он будет состоять из дневной программы на Зелёной сцене и ночной в клубе «Космонавт». Список выступающих ночью пока не анонсирован, но с 17:00 до 22:00 гости увидят металкор-группы Wildways и [AMATORY], рокера Call Me Karizma и других артистов, в том числе начинающих.

На вход действует возрастное ограничение: попасть на фестиваль могут только те, кто достиг 16 лет. Ночная программа фестиваля будет доступна лишь совершеннолетним. Для желающих переместиться с открытой сцены в клуб возможен трансфер за дополнительную плату.

MOTHERLAND: крупнейший фестиваль инди-музыки

© Страница MOTHERLAND в VK

Когда: 19–20 июля, с 15:00.

Где: Москва, ГПЗ-1, Шарикоподшипниковская ул., 17.

Жанр: инди.

Кто выступает: Zoloto, Дайте Танк (!), лампабикт, Обстоятельства, Созвездие Отрезок, Сова, Рушана, Дурной вкус, Обе Две и другие.

Цена билета: 3 200–5 800 рублей.

В выходные с 19-го по 20 июля на территории Первого государственного подшипникового завода, известного как «ГПЗ-1», в третий раз пройдёт фестиваль отечественной инди-музыки. Среди выступающих — как крупные инди-коллективы «Дайте Танк (!)», Zoloto, «Обе Две», так и пока что менее известные «Обстоятельства», «Созвездие Отрезок» и другие. Всего на четырёх сценах за два дня выступит больше 40 артистов.

Билеты продаются как на каждый день по отдельности, так и на оба сразу. Дети до шести лет могут пройти на территорию фестиваля без покупки отдельного билета, но организаторы предупреждают, что специальной зоны для них не предусмотрено.

Санкт-Петербургский джазовый фестиваль

© Страница Санкт-Петербургского джазового фестиваля в VK

Когда: 21–27 июля.

Где: Санкт-Петербург, филармония имени Шостаковича, Юсуповский сад.

Жанр: джаз.

Кто выступает: Полина Гагарина, квартет Игоря Бутмана, Мариам Мерабова, квинтет Сергея Мазаева, Uma2rman, Саша Алмазова, Варвара Визбор, Zventa Sventana, Дмитрий Носков и другие.

Цена билета: 3 000–14 000 рублей.

В третью неделю июля в Санкт-Петербурге состоится II Международный джазовый фестиваль. Открытие состоится вечером 21 июля: в филармонии имени Шостаковича пройдёт музыкальный спектакль «Петя и Волк» с участием Московского оркестра Игоря Бутмана и актёра Виктора Добронравова. С 22-го по 26 июля концерты будут проходить в Юсуповском саду ежедневно с 19:00. Кроме субботы 26 июля: в этот день музыкальная программа начнётся в 17:00.

Закрытие фестиваля пройдёт вечером 27 июля: в этот день на сцену филармонии вновь выйдет Московский джазовый оркестр. Вместе с ними выступит актёр Алексей Гуськов, который станет чтецом в музыкальном спектакле «Джаз от первого лица». Постановка расскажет об истории становления советского джаза через воспоминания советских и российских джазменов.

Билеты на каждый из дней, а также на закрытие и открытие приобретаются по отдельности. Также в продаже есть абонементы, которые дают право прохода на концерты в течение двух, трёх или пяти дней.

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Корейская волна: фестиваль корейской культуры

© Страница фестиваля «Корейская волна» в VK

Когда: 26 июля, 13:00–21:40.

Где: Live Арена, Московская обл., Одинцовский район, Новоивановское, Западная ул. 145.

Жанр: K-pop, K-rock.

Кто выступает: EPEX, Cloudian и другие.

Цена билета: 5 950–13 000 рублей.

В субботу 26 июля всех поклонников южнокорейской культуры будут ждать на Live Арене в Подмосковье. Площадку разделят на пять зон, в каждой из которых будет собственная развлекательная программа. В зонах «Садовой аллеи» и «Императорского трона» можно будет сделать атмосферные фотографии, на «Городской аллее» перекусить кимчи, токпокки и другими корейскими закусками. Купить памятные сувениры и уникальные корейские товары можно на «Рыночной аллее». Каждая из этих зон открыта с 13:00 до 21:40.

Все мероприятия пройдут на «Главной сцене» с 16:00. Здесь состоятся модный показ одежды южнокорейских дизайнеров, выступления ансамблей традиционных танцев, национальной сборной по тхэквондо и двух южнокорейских коллективов. Cloudian исполняют эпичный рок, а EPEX — поп. Также гости фестиваля смогут принять участие в розыгрыше, главным призом которого станет поездка в Южную Корею.

«НАШИ в Городе»: фестиваль русского рока

© Страница радио «НАШЕ» в VK

Когда: 26–27 июля, 12:00–23:00.

Где: кинопарк «Москино», Троицкий АО, Краснопахорский район, квартал № 107, улица Лиозновой.

Жанр: русский рок.

Кто выступает: Ленинград, Крематорий, Пилот, Найк Борзов, RADIO TAPOK, Гудтаймс, Юлия Пересильд и Мандрагора и другие.

Цена билета: 5 000–6 000 рублей.

В конце июля в кинопарке «Москино» в Подмосковье состоится рок-фестиваль «НАШИ в Городе». Его организатор — «НАШЕ Радио», на волнах которого транслируется современный и классический русский рок. Направление станции определило и лайн-ап: за два дня на двух сценах выступят группы «Ленинград», «Пилот», «Крематорий», инди-артист Найк Борзов и многие другие.

«НАШЕ Радио» входит в «Мультимедиа Холдинг» наравне с Rock FM, радио ULTRA и радио Jazz. Генеральный директор холдинга Евгения Киселёва в беседе с «Рамблером» отметила, что в программе заявлены исполнители, «формировавшие музыкальную эпоху». По словам Киселёвой, песни этих артистов «знают наизусть, а часть текстов просто ушла в народ».

На Главной сцене выступят лучшие рок-музыканты, чьи песни часто звучат в эфире «НАШЕго Радио» и очень любимы миллионами слушателей — хедлайнерами фестиваля станут группы «Ленинград», «Чайф», RADIO TAPOK. На Киносцену выйдут популярные актеры кино со своими музыкальными командами, например, Юлия Пересильд и её коллектив «МАNДРАГОРА», Гоша Куценко и «ГК». Уверена, такой синтез музыки и кино найдёт живой отклик в сердцах посетителей, и наш праздник зарядит их позитивной энергией.

Фестиваль пройдёт в кинопарке «Москино» в Подмосковье. Евгения Киселёва уверена, что особенности площадки сделают событие уникальным. Она подчеркнула, что здесь посетители смогут вспомнить любимые кинокартины и побывать внутри декораций, чтобы сделать хорошие фотографии и надолго запомнить фестиваль. Евгения Киселёва также отметила, что «НАШИ в Городе» задумывалось как семейное мероприятие, поэтому в программе будет много занятий как для родителей, так и для детей. На территории фестиваля будут расположены зоны аквагрима, батуты, тематические зоны отдыха и участки с настольными играми.

Такие мероприятия укрепляют семьи: совместные впечатления от концертов, обсуждение любимых групп и эмоции от фестивальной атмосферы становятся тем самым «семейным кодом», который сближает людей. В эпоху цифрового разобщения такие живые события — возможность для настоящего общения без гаджетов, где и дети, и взрослые чувствуют себя частью чего-то большого и важного. В конечном счёте это не просто развлечение, а инвестиция в семейные традиции и взаимопонимание. Запрос на живую гитарную музыку остаётся высоким. Взрослые прививают детям интерес к музыкальной культуре, приводя их на концерты. Порой удивляешься, как подростки или даже дети активно подпевают хитам, популярным среди старшего поколения.

Билет приобретается сразу на два дня, посещение фестиваля одним днём не предусмотрено. Пройти на территорию можно лишь дважды: один раз в субботу, один — в воскресенье. Билет на парковку приобретается отдельно. Ночевать на территории фестиваля и оставлять автомобиль на парковке на ночь запрещено.

Дети до шести лет могут пройти на территорию бесплатно, но для всех, кто старше, потребуется отдельный билет.

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