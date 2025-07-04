Тони Айомми раскрыл, сколько песен Оззи Осборн споёт на прощальном концерте

Гитарист группы Black Sabbath Тони Айомми рассказал, как проходит подготовка к прощальному концерту Оззи Осборна. Шоу состоится в Бирмингеме 5 июля, среди выступающих также заявлены Metallica, Gojira, Tool, Korn и многие другие культовые музыканты.

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По словам Тони Айомми, подготовка к концерту была тяжёлой. Гитарист признался, что все участники Black Sabbath волнуются из-за выступления перед 40 тысячами людей со всего света. Айомми также подчеркнул, что из-за состояния здоровья Оззи Осборн споёт всего четыре песни. Какие именно, пока неизвестно, сообщает NME.

Лидеру Black Sabbath тяжело подолгу выступать на сцене из-за серьёзных проблем со здоровьем. Музыкант перенёс несколько операций на позвоночнике, а также столкнулся с болезнью Паркинсона. Из-за этого ему пришлось уйти со сцены. Предполагается, что выступление в Бирмингеме станет прощальным в его карьере.

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