Новые синглы на русском: МакSим, Тима Белорусских и The Hatters

МакSим переосмысляет свой старый хит, Тима Белорусских возвращается после перерыва, а группа The Hatters ищет надежду в безвыходных ситуациях. О самых интересных песнях, вышедших на этой неделе, читайте в подборке «Рамблера».

© Соцсети МакSим

The Hatters — «Завяжи мне глаза»

Жанр: поп-рок

Философским размышлениям можно предаваться даже под энергичную и крикливую музыку. В своей новой песне The Hatters заявляют, что выход есть всегда. В музыкальном плане трек, как это часто бывает в случае с этой группой, напоминает балаган. Перкуссионные, аккордеон, гитары — ни одна инструментальная партия не уступает другой. В конце песни мелодия будто ломается и сходит с орбиты, но в итоге встаёт на своё место. Вполне вероятно, что скоро The Hatters анонсируют альбом, ведь «Завяжи мне глаза» — уже второй сингл за последний месяц. К тому же обложки двух этих песен выполнены в едином стиле.

Mirèle, Петар Мартич — «Последний вальс»

Жанр: инди-поп

Певица Mirèle продолжает собирать коллаборации для своего грядущего альбома. В этот раз она объединилась с видным инди-музыкантом Петаром Мартичем. В своём треке они поют о прощании и смирении. Музыка полностью совпадает с темой: она тягучая и плавная, и лишь иногда её подгоняют биты. В композиции есть место и рефлексии, которая особенно раскрывается в куплетах Мартича. А воздушный вокал Mirèle, который как нельзя лучше подходит меланхоличной музыке, успокаивает и даёт надежду на будущее.

МакSим — «Нежность (Настроение 2025)»

Жанр: поп

Певица МакSим решила вернуться к корням и перезаписать свою песню «Нежность». Композиция, выпущенная в начале нулевых, стала частью дебютного альбома МакSим «Трудный возраст». Ремейк песни, хотя и сохранил структуру и лирику оригинала, значительно отличается от него. В новой версии трек звучит жизнерадостнее и увереннее. С одной стороны, так произошло из-за использования другой аранжировки, а с другой — из-за изменившегося образа МакSим. Теперь она уже не скромная школьница, делающая первые шаги в мире шоу-бизнеса, а признанная певица с большим количеством поклонников.

лампабикт — «уши»

Жанр: инди-фолк

© Соцсети лампабикта

В своей музыке инди-артист лампабикт смешивает яркие образы, музыку с народными мотивами и акустическое звучание. В новой песне «уши» он неожиданно поёт от лица зайца. По сюжету тот убегает от «злых зубов», которые хотят его съесть. Заяц пытается попасть в дом, но его туда не пускают. На удивление зверёк смиряется со своей судьбой и даже не пытается винить тех, кто ему не помог. Хотя тема и кажется печальной, в подаче лампабикта она звучит очень уютно и даже успокаивающе.

Тима Белорусских — «Прости»

Жанр: поп

Тима Белорусских в последние годы нечасто выпускает новую музыку. Песня «Прости» стала первым его синглом в 2025 году. Причём этот трек был написан ещё несколько лет назад, и певец даже выступал с ним на концертах, но официальный выход композиции состоялся только сейчас. Трек выполнен в классическом для Тимы Белорусских стиле: это танцевальная песня с любовной темой и заедающим припевом. Примерно так звучала поп-музыка в конце 2010-х. С большой вероятностью эта композиция вызовет чувство лёгкой ностальгии при прослушивании.

«внимание брусника!» — «Игрок»

Жанр: поп

© МТС Лейбл

Группа из Екатеринбурга «внимание брусника!» начинает новую главу творчества, отходя от акустики в сторону электронных битов. «Игрок» — уже второй сингл коллектива в таком звучании. В этот раз они размышляют об одиночестве и уязвимости человека перед окружающими. Несмотря на тяжесть темы, песня оставляет после себя приятное ощущение из-за яркой танцевальной энергетики. Этому также способствуют приободряющий вокал лидера группы Софьи Шульц и партии синтезаторов.

МУККА — «Дыхание твоё»

Жанр: альтернативный рок

Серафим Сидорин, он же МУККА, известный хитом «Девочка с каре», уже давно делает музыку без подростковой экспрессии. Его новый сингл «Дыхание твоё» — это меланхоличная баллада о любви, единственном проблеске в мрачном мире. Если в куплетах МУККА делает акцент на своём томном голосе и спокойной игре на инструментах, то в куплетах он выводит звук на максимум и обрушивает его на слушателей. В песне также можно найти пересечение с культовой рок-композицией «Дыхание» от группы Nautilus Pompilius, ведь в обоих треках герой спасается от страхов и неудач, слушая дыхание своей возлюбленной.

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