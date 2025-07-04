Гитарист «Миража» оценил кавер Люси Чеботиной на песню коллектива
Гитарист и лидер поп-группы «Мираж» Алексей Горбашов рассказал, что думает о кавере на песню «Новый герой» в исполнении Люси Чеботиной. Артистка исполнила композицию на спортивной премии Winline, которая прошла 27 июня.
Горбашов отметил, что у Чеботиной оригинальный репертуар, её саму он назвал «интересной». Но песня «Новый герой» артистке не подошла.
В ней (песне) заложен определенный драйв, и нам его не хватило. Но это не значит, что мы против такого исполнения. Совсем наоборот! Люся молодец, и мы желаем ей новых творческих побед!
Музыканта цитирует «Газета.ру».
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