Главное в музыке за неделю: возвращение «Тату», бизнес-план Кадышевой

«Тату» намекнули на воссоединение и дадут концерт в Ялте, а Надежда Кадышева предпринимает решительные шаги, чтобы не растерять свою новую популярность. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

© Соцсети Лены Катиной

Новости недели

Эксперты оценили, вернутся ли «Тату» на самом деле

2 июля Юлия Волкова вновь намекнула на воссоединение группы «Тату», выложив совместное фото с другой участницей дуэта Леной Катиной. В посте она пообещала, что «впереди много нового и интересного». 19 июля должен состояться концерт «Тату» в Ялте. До этого артистки уже воссоединялись для выступления в Минске в 2022 году, но тогда это было разовой акцией. «Рамблер» поговорил с экспертами, которые сошлись во мнении, что полноценное возвращение коллектива маловероятно.

«Ностальгичный флирт»: вернутся ли «Тату» на самом

Кадышева планирует перемены в работе ради сохранения популярности

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Народная артистка России Надежда Кадышева запланировала пять нововведений в работе, которые помогут ей сохранить популярность. Певица обновит сценические костюмы под стадионные концерты, усилит и омолодит танцевальную труппу и наймёт дополнительных менеджеров, чтобы не упускать коммерческие возможности. Также артистка будет продавать свой мерч на концертах и проводить стримы своих выступлений. Кадышева переживает вторую волну популярности после того, как её треки завирусились среди молодёжи.

Эксперты рассказали, как долго продлится популярность Надежды Кадышевой

Эксперты оценили отказ Гагариной от работы с Фадеевым

Певица Полина Гагарина рассказала, почему она отказалась от работы с продюсером Максимом Фадеевым после победы на «Фабрике звёзд – 2». Уже тогда, в свои 16 лет, артистка понимала, что они не сойдутся характерами. «Рамблер» пообщался с экспертами, которые предположили, что сотрудничество с Фадеевым могло бы раньше раскрыть лирическую сторону Гагариной. Они также рассказали о роли продюсера в современной музыкальной индустрии и о том, нужен ли он до сих пор артистам.

Полина Гагарина отказала Фадееву: нужен ли артисту продюсер

BTS воссоединились после окончания службы в армии

K-pop-группа BTS в полном составе провела онлайн-трансляцию, где пообещала выпустить новый альбом следующей весной. Это был первый раз, когда все семь участников собрались вместе после окончания службы в армии и вышли на связь с поклонниками. Работа над альбомом должна начаться в скором времени в США. Последний студийный альбом группы Be вышел в 2020 году, с тех пор участники BTS занимались сольными проектами.

Лейбл Янковской опроверг заявление, что она ничего не получила за «Сигма-боя»

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Лейбл «Стриминг Клаб» опроверг информацию, что исполнители хита «Сигма-бой» не получили за него денег. Ранее продюсер Алина Янковская, мать 12-летней Марии Янковской, одной из исполнительниц композиции, заявила, что им ничего не выплачивали. Совместный трек с певицей Betsy был выпущен в октябре 2024-го и обрёл вирусную популярность. «Стриминг Клаб» является обладателем исключительных прав на песню «Сигма-бой». Генеральный директор лейбла Ануза Шакирова в комментарии для «Рамблера» сообщила, что авансовое вознаграждение и роялти выплачиваются в полном объёме и в срок.

Эксперты рассказали, сколько денег принесёт артисткам хит «Сигма-бой».

Релиз недели

МУККА — «Дыхание твоё»

Артист МУККА немного отошёл от своего раннего задорного звучания и выпустил проникновенную рок-балладу с меланхоличными куплетами и мощными припевами.

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Артисты назвали лучшие летние песни

«Рамблер» узнал у артистов, какие любимые песни ассоциируются у них с летом и какие интересные истории за этим стоят.