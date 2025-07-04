Клава Кока выпустила «самый романтичный» клип в своей карьере

Российская поп-певица Клава Кока выпустила клип на песню «Просто так», записанную совместно с рэпером Andro. В своих соцсетях артистка назвала ролик «самым романтичным в карьере» и пожелала зрителям «такой же искренней и нежной любви».

© Клава Кока/YouTube

Сюжет ролика сосредоточен вокруг нескольких влюблённых пар, которые счастливы друг с другом. Одни мило проводят время дома, другие покидают ЗАГС, третьи гуляют по городу. Кока и ANDRO не изображают влюблённых и просто поют в прозрачной башне, заполненной цветами.

Песня «Просто так» вошла в альбом Коки «Депрессаунд», вышедший в ноябре 2024 года. По словам певицы, они с ANDRO решили снять клип после того, как песня стала известной в соцсетях.

Неожиданно в соцсетях под наш звук начинает вируситься тренд, как парни дарят шикарные букеты девушкам, встречают из аэропорта, делают предложения, а семьи выписываются из роддомов. В общем, люди делятся самыми счастливыми моментами. Спустя 9 месяцев [снято] уже более ста тысяч видео под трек, поэтому мы решили, что точно нужен визуал под такую красивую историю любви.

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