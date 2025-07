Свободная Кеша и новые Oasis: лучшие зарубежные новинки недели

Певица Кеша громко заявляет о независимости стильным поп-альбомом, а Oasis поздравляют поклонников с собственным воссоединением. Инди-артистка Сидни Роуз пишет об отношениях между отцом и дочерью, а Dropkick Murpheys исполняют резвый панк с ирландскими инструментами. «Рамблер» рассказывает о самых интересных зарубежных новинках прошедшей недели.

Синглы

Oasis — Acquiesce (Unplugged)

Жанр: акустический рок.

4 июля в Кардиффе прошёл первый концерт Oasis после воссоединения. Чтобы отпраздновать возвращение, британская группа анонсировала переиздание альбома (What’s The Story?) Morning Glory и выпустила первый трек в его поддержку. Acquiesce — это новая версия песни, впервые вышедшей на лонгплее (1995). Она записана в акустической аранжировке, а строчки «Мы нуждаемся друг в друге, ведь верим друг в друга» звучат почти символично. Как и в оригинале, Ноэл и Лиам Галлахер поют по очереди, словно демонстрируя, что видят друг в друге равных и в этот раз не намерены устраивать драк на сцене.

Sydney Rose — Before & After You

Жанр: хрупкий девичий инди для поклонников Грейси Абрамс, Фиби Бриджерс и Лиззи Макэлпин.

Сидни Роуз, американская артистка грузинского происхождения, выпустила новый трек о расставании с родителями. Вдохновением послужили персонажи игры и сериала The Last Of Us Джоэл и Элли: они не связаны между собой родственными связями, но при этом всё равно ведут себя как отец и дочь.

Певица размышляет о скорбном будущем, в котором больше нет родителей, и видит момент их смерти как нечто, что делит жизнь на «до» и «после». Первым вступает фортепиано, затем присоединяется столь же меланхоличная акустическая гитара. К финалу композиция обрастает симфоническими аранжировками. Вокал Роуз звучит хрупко, как нельзя лучше подчёркивая идею скоротечности времени и боль, которую она вызывает.

KETTAMA, Shady Nasty, Fred again.. — Air Maxes

Жанр: электроника, альтернативный хип-хоп.

Ирландский электронный артист Эван Кэмпбелл, пишущий музыку под псевдонимом KETTAMA, выпустил совместный трек c альтернативной группой Shady Nasty и электронщиком Fred Again. Музыкант читает тревожный хип-хоп, размышляя о карьере, отношениях с людьми и смысле жизни. Фоном для монолога Кэмпбелла становится холодная электроника на двух нотах и однотипном ритме, что создаёт для текста ещё более угнетающие декорации. Модель кроссовок Nike, попавшая в заголовок, становится символом достатка, который тем не менее не гарантирует счастья.

Альбомы

Kesha — .

Жанр: клубная поп-музыка.

Для кого: для всех, кто наслаждается свободой.

Пожалуй, главный поп-альбом недели — первый лонгплей Кеши в качестве независимой артистки. После премьеры её предыдущей работы Gag Order (2023), впоследствии переименованной в Eat The Acid, её контракт с лейблом RCA Records закончился. Поэтому на новой пластинке Кеша ставит точку в историях о прошлых юридических тяжбах с продюсерами, наслаждается свободой и просто радуется жизни. Звуковым сопровождением для «новой Кеши» служит классический танцевальный поп, сделавший её популярной больше десяти лет назад. Нынешняя Кеша всё же отличается от прежней версии себя большей осознанностью, но это не мешает слушать её новый альбом через призму ностальгии.

Dropkick Murphys — For The People

Жанр: кельтский панк.

Для кого: для поклонников «Короля и Шута».

Классики кельтского панка, ирландцы Dropkick Murphys, выпустили 13-й альбом «для людей». Коллектив не стал отходить от привычной формулы, замешав в аранжировках призывы «крушить систему и свергать больших людей», бескомпромиссную подачу и традиционные ирландские инструменты — в том числе волынку и банджо. Получился весёлый жанровый альбом, под который можно как веселиться, так и бороться с мирской несправедливостью.

Jools — Violent Delights

Жанр: современный постпанк на британский манер.

Для кого: для тех, кто злится и не может молчать об этом.

Британская рок-группа, выбравшая имя в честь вокалиста постпанк-группы Shame, выпустила дебютный альбом. Вокальные обязанности в коллективе разделены между Митчем Гордоном и солисткой Кейт Прайс, но они не контрастируют друг с другом, а дополняют. Оба не поют, а кричат под резвое комбо гитар и барабанов, характерное для волны современного постпанка. Jools жалуются на неадекватные ожидания общества от молодёжи, сложные отношения с семьёй и на многое другое — и делают это так громко и самоуверенно, что сомнений в счастливом будущем рок-музыки не остаётся.

ELIO — Autonomy

Жанр: меланхоличный альтернативный поп.

Для кого: для поклонников девчачьих групп вроде MUNA.

Валлийско-канадская исполнительница Шарлотта Грейс Виктория Ли, выступающая под псевдонимом ELIO, выпустила второй студийный альбом. Артистка работала над ним во время периода серьёзной личной трансформации: она окончила длительные отношения, ушла от менеджеров и решила пробивать путь к славе самостоятельно. Иными словами, стала автономной, что и легло в название альбома. Основным продюсером релиза стал Тобиас Джессо, работавший с Пинк, Адель, Найлом Хораном и другими поп-звёздами. Получился минималистичный и ретроспективный альбом о путешествии к лучшей версии себя.

