Ноэл Галлахер раскрыл, благодаря кому состоялось воссоединение Oasis

4 июля прошло первое выступление британской рок-группы Oasis после распада в 2009 году. Один из её участников Ноэл Галлахер рассказал, что воссоединиться коллективу помог гитарист Пол Артурс, известный как Bonehead.

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Первое шоу группы прошло в Кардиффе, столице Уэльса. Там же состоялся второй концерт. Во время него Ноэл Галлахер, представляя музыкантов на сцене, поблагодарил Bonehead за примирение со своим братом Лиамом. «Если бы не он, ничего этого не случилось бы», — сказал он, его слова цитирует издание NME.

Bonehead участвовал в записи первых трёх альбомов Oasis, до того как покинул коллектив в 1999-м. В последние годы Bonehead играл с Лиамом Галлахером.

Рок-группа Oasis была образована 1991 году братьями Лиамом и Ноэлом Галлахерами. После череды ссор и скандалов коллектив прекратил своё существование в 2009-м. Спустя 16 лет, в августе 2024 года, Oasis объявили о воссоединении. Как отмечают фанаты, во время первых концертов братья вели себя мирно и даже выходили на сцену, держась за руки.

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