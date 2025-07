Июньский «Музы Пульс»: вымышленные группы в чартах и тренд на свинок

В июне в российских чартах было невозможно не наткнуться на хип-хоп-новинки, а в зарубежные хит-парады неожиданно попали вымышленные группы из мультфильма от Netflix. В соцсетях тоже появились свои любимчики — свинки, которые трут друг другу спинки под детскую песенку. О главных музыкальных релизах и трендах июня читайте в культурно-аналитическом дайджесте «Музы Пульс».

© Netflix

Вымышленная группа Saja Boys из мультфильма «K-pop-охотницы на демонов»

Российские чарты

Первое место в большинстве чартов удерживает трек «Кухни» от инди-фолк-группы «Бонд с кнопкой», поднявшийся на верхнюю строчку в прошлом месяце. Несмотря на неожиданное лидерство инди-музыки, в целом чарт выглядит достаточно привычно. В июне, как и в предыдущие месяцы, ключевым жанром был хип-хоп.

Эксперты объяснили, как трек «Кухни» от «Бонда с кнопкой» изменил российскую музыку

© Страница группы «Бонд с кнопкой» в VK

Треки и жанры:

Женя Трофимов, Комната культуры, Баста — Поезда

Эндшпиль — 10

Гуф — Банька

T-Fest — Давай сконнектимся

HELLOVERCAVI, SODA LUV — СВАГА

В прошлом году от хита «Поезда» было не скрыться. Пусть трек не теряет своей популярности и сегодня, Женя Трофимов и «Комната культуры» решили, что настало время для его обновления. Для этого как нельзя лучше подошёл Баста, один из самых уважаемых артистов современной российской музыки. Рэпер настолько вдохновился, что написал для песни аж два куплета, из-за чего пришлось сократить партии Жени Трофимова. Атмосферности от этого в песне меньше не стало. Несмотря на успех новой версии трека, оригинальную композицию в чартах она не перегнала.

Музыка Басты и Гуфа отсылает к эре старого хип-хопа. С одной стороны, хорошие места в чартах у этих исполнителей можно связать с трендом на ностальгию, а с другой — с усталостью слушателей от грубого и перегруженного звука. Хотя в своём треке «Банька» Гуф рассказывает достаточно тяжёлую историю о драке в бане, из-за которой на него завели уголовное дело, в музыкальном плане эта композиция звучит очень «тепло». Гуф использует минималистичные биты с флёром нулевых, которые сглаживают резкую тему.

© gufzm.ru

Гуф

За эпоху 2к17 в июне отвечали рэперы Эндшпиль и T-Fest, сделавшие главный уклон в треках на неспешный речитатив и плавные биты. Эндшпиль, в большей степени известный по участию в дуэте с Miyagi, в этот раз выпустил нежный романтичный трек «10». В гитарных партиях и признаниях в любви нет ничего сверхординарного, но именно своей простотой и искренностью трек и зацепил слушателей. T-Fest тоже рассуждает о любви. Менее возвышенно, чем Эндшпиль, но также неспешно. Электронные биты, несмотря на их динамичность, не усложняют композицию.

На дворе всё-таки стоит 2025 год, поэтому без треков с непонятной лирикой и агрессивными битами чарты не обошлись. Героем июня стала композиция «СВАГА» от рэперов HELLOVERCAVI и SODA LUV. Название трека может вызвать затруднение для тех, кто не совсем в курсе, как обстоят дела в интернете. Оно образовано от сленгового слова «свэг», обозначающего крутизну, стиль и уверенность в себе. Оно более чем подходит для песни, где два хип-хоп-исполнителя восхваляют себя, перебирают женщин и рассыпаются в модных выражениях.

Несмотря на явное доминирование мужского хип-хопа в этом месяце, девушки и поп-композиции получили свою долю внимания. Например, слушатели оценили новый трек BEARWOLF «Ястребы». Несколько песен из последнего альбома ANNA ASTI «Высшие силы», вышедшего в конце мая, также продолжают высоко держаться в чартах, как и нежный трек Мари Краймбрери «Всё прошло». Но в ожесточённой битве с рэпом им выиграть не удалось.

Зарубежные чарты

Зарубежные чарты разнообразнее российских, но и там есть свои фавориты. Среди них — поп-певица Сабрина Карпентер, получившая долгожданное признание летом 2024-го благодаря хиту Espresso.

Треки и жанры:

Sabrina Carpenter — Manchild

j-hope & GloRilla — Killin' It Girl

Cardi B — Outside

Kehlani — Folded

Ed Sheeran — Sapphire

В конце августа Карпентер собирается представить новый альбом Man’s Best Friend, за обложку которого уже успела отхватить по полной. На ней Карпентер в коротком платье сидит перед мужчиной на коленях, а тот грубо держит её волосы. Чего только не наслушалась Карпентер после анонса альбома: она и враг феминизма, и пособница «мужского взгляда» (male gaze). Скорее всего, со стороны Карпентер обложка — всего лишь ирония. Это доказывает и её свежий трек Manchild, стилизованный под кантри. В нём она весьма открыто посмеивается над незрелыми мужчинами. Несмотря на перепалки в интернете, эта песня всё равно принесла Карпентер первое место в Billboard Hot 100.

© Stephen Lock/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Сабрина Карпентер на BRIT Awards в Лондоне, 1 марта 2025 года

Рэп просочился и в зарубежные чарты. Например, в июне слушатели высоко оценили новый трек j-hope одного из участников бойз-бэнда BTS. В нём он, как и в предыдущих своих работах, восхищается некой женщиной. Правда, делает он это более дерзко, чем обычно. Возможно, на него как-то повлияло сотрудничество с рэпершей GloRilla, которая не отличается мягкостью. Вероятно, именно этот сингл завершит эру сольных проектов BTS, ведь теперь все участники коллектива вернулись из армии. Они даже уже успели пообещать фанатам выпустить групповой альбом следующей весной.

Ещё одно эпичное возвращение случится в начале сентября. Спустя семь лет после выхода дебютной пластинки рэперша Карди Би анонсировала второй альбом. Он получил название «AM I THE DRAMA?». В него войдёт 23 трека, среди которых будут старые песни исполнительницы Up и WAP. В честь этого долгожданного события Карди Би выпустила песню Outside. Несмотря на долгое отсутствие, артистка не потеряла свой шарм: она всё ещё читает рэп про секс и делится всеми непристойными подробностями. Это остаётся самой стабильной вещью в её турбулентной карьере.

Иногда складывается впечатление, что сейчас в моде фриковатая музыка, но певица Кейлани доказывает, что ещё не всё потеряно. Её песня Folded, выполненная в стиле R&B, привлекает качеством и чувственностью, а не музыкальными выкрутасами. Вокальные ходы Кейлани в этой композиции вполне можно разбирать в консерваториях. Хотя и поёт артистка о расставании, делает она это максимально романтично. В целом песня выполнена по лекалам жанра, но это не делает её скучной, что доказывает высокая позиция трека в зарубежных чартах.

При этом к экспериментам зарубежные слушатели относятся так же хорошо, как и к классике. В сентябре Эд Ширан должен представить новую пластинку, которая обещает быть одной из самых необычных в его карьере. На сегодня из неё вышло уже три трека, каждый из которых — это маленькое путешествие. Например, в последней песне Sapphire артист заигрывает с индийскими мотивами. Конечно, даже на хинди композиция звучит весьма близко к стилю Эда Ширана, но всё равно такой подход к написанию кажется оригинальным.

© Fred Duval/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Эд Ширан на европейской премьере фильма «Формула-1», 23 июня 2025 года

В чартах также появился яркий новичок — гёрлз-бэнд KATSEYE. Это проект двух компаний: южнокорейской HYBE и американской Geffen Record. То есть группа живёт одновременно по традициям K-pop-культуры и глобального шоу-бизнеса. В состав коллектива входят шесть участниц разных национальностей. Сначала в сети завирусился их трек Gnarly, который стал первым синглом группы, попавшим в Billboard Hot 100. После к нему присоединилась песня Gabriela.

Союз США и Южной Кореи: что за группа KATSEYE из TikTok

Продолжая K-pop-тему: неожиданно в чарты ворвались две вымышленные группы — бойз-бэнд Saja Boys и гёрлз-бэнд HUNTR/X. Их песни прозвучали в новом мультфильме от Netflix «K-pop-охотницы на демонов». За рамки анимационной картины эти коллективы пока не вышли, но, возможно, успех подтолкнёт студию к созданию полноценного музыкального проекта.

Трендовая музыка

Black Eyed Peas — Rock That Body

Fantomel, Kate Linn — Dame Un Grrr

Александр Ревва — Плачь, детка!

Элджей — Бошки дымятся

Александр Пинегин — Хрюшечки

Из зарубежного TikTok в Россию традиционно перебираются танцевальные тренды. В июне пользователи с теплом приняли песню Rock That Body, которую группа Black Eyed Peas выпустила ещё в 2009 году. Резкие электронные биты и завышенный мультяшный голос в припеве отлично прижились в 2025-м.

© Lisa O'Connor/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com

Black Eyed Peas на «Грэмми» 2009 года

В соцсетях также завирусился трек на испанском и английском Dame Un Grrr от исполнителей Fantomel и Kate Linn. Под него видео обычно снимают два человека: один под звук «грр» делает движение рукой, имитируя тигра, а второй стоит сзади в лёгком недоумении. Мимо этого тренда не прошёл даже Дмитрий Маликов, который записал ролик вместе со своей дочерью Стефанией.

Кроме зарубежных песен в июне были популярны и российские. Пользователи вспомнили о песне Артура Пирожкова «Плачь, детка!» из 2013-го. В ней их больше всего привлекли звуки, которые артист пропевает в самом начале: «Ммм, ааа». Специально для них они подбирали ситуации, когда кто-то получает наслаждение, например «интроверт видит абсолютно пустой спортзал».

Немного абсурдный тренд появился с треком Элджея «Бошки дымятся» (2014). В припеве песни Элджей утробно произносит «Ааааа». В соцсетях люди решили попробовать заснять, как они повторяют этот звук. Выходит у большинства достаточно пугающе и неестественно, что только добавляет таким роликам юмористичности.

© Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Элджей на «Премии МУЗ-ТВ», 4 июня 2021 года

Соцсети иногда удивляют своим разнообразием. В июле завирусилась очень добрая детская песня «Хрюшечки» от Александра Пинегина. Под строчки «Тёрли свинки друг другу спинки» пользователи показывали милые кадры с поросятами. Животные всегда были популярны в интернете, но теперь и обладатели пятачков получили заслуженное внимание.

***

В российских чартах лидирующим жанром в июне был хип-хоп с уклоном в ностальгию. За рубежом лучших результатов добилась Сабрина Карпентер. В соцсетях всё ещё больше всего внимания уделяют смешным моментам из песен, но не забывают и про танцевальные и милые тренды. В России отличилась песня от Александра Пинегина «Хрюшечки».

Майский «Музы Пульс»: тренд на добрую музыку и возвращение ANNA ASTI