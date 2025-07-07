BLACKPINK представили новую песню на первом концерте своего тура
Женская K-pop-группа BLACKPINK представила пока ещё неизданный трек под названием Jump на первом шоу своего тура Deadline. Концерт прошёл 5 июля в южнокорейском городе Коян.
В основном во время шоу BLACKPINK исполняли свои старые хиты, а также сольные треки, которые выпустили за последний год. Ближе к финалу концерта они выступили с танцевальной песней Jump. По словам фанатов, одна из участниц группы Дженни подтвердила, что трек официально выйдет на стримингах на этой неделе. Предположительно, релиз состоится 11 июля.
Jump станет первой песней BLACKPINK почти за три года. Последний сингл под названием THE GIRLS группа выпустила в 2022 году. В последнее время все четыре участницы коллектива были сконцентрированы на сольной карьере.