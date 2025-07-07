BLACKPINK представили новую песню на первом концерте своего тура

Женская K-pop-группа BLACKPINK представила пока ещё неизданный трек под названием Jump на первом шоу своего тура Deadline. Концерт прошёл 5 июля в южнокорейском городе Коян.

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В основном во время шоу BLACKPINK исполняли свои старые хиты, а также сольные треки, которые выпустили за последний год. Ближе к финалу концерта они выступили с танцевальной песней Jump. По словам фанатов, одна из участниц группы Дженни подтвердила, что трек официально выйдет на стримингах на этой неделе. Предположительно, релиз состоится 11 июля.

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Jump станет первой песней BLACKPINK почти за три года. Последний сингл под названием THE GIRLS группа выпустила в 2022 году. В последнее время все четыре участницы коллектива были сконцентрированы на сольной карьере.

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