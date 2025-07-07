Продажи винила в России выросли на треть с начала года

За первое полугодие 2025 года продажи новых виниловых пластинок выросли на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рост продаж подержанных пластинок составил 59%.

© mladn61/iStock.com

Лидируют по динамике продаж зарубежные производители. Среди них — британская звукозаписывающая компания EMI (+43%), американские Atlantic (+41%) и Sony Music (+37%). Выделяется также и российская компания «Ультра Продакшн». Её продажи по сравнению с прошлым годом выросли на 25%. Об этом изданию НСН рассказал руководитель бизнес-направления сервиса «Авито» Павел Комаров.

В свою очередь генеральный директор «Мультимедиа холдинга», в который входит «Ультра Продакшн», Евгения Киселёва сказала, что торговцы и маркетплейсы значительно завышают цены на пластинки. «10 тысяч рублей за нашу пластинку — это явно завышенная цена маркетплейсов. "Ультра Продакшн" — единственный в России завод полного цикла по производству винила, но мы не торгуем в розницу. Раскрыть цифры наших коммерческих контрактов я не могу, скажу лишь, что у нас отпускная цена на новые виниловые пластинки — в разы меньше того, что мы видим на прилавках и маркетплейсах», — пояснила она.

Тейлор Свифт поставила рекорд по продажам виниловых пластинок