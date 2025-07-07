Юлия Савичева выпустила мрачный клип на песню «Времени нет»

Российская певица Юлия Савичева представила музыкальное видео на трек «Времени нет». Как указано в описании ролика, режиссёром выступила сама артистка.

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Клип Савичевой выполнен в тёмных тонах, что совпадает с угрюмым настроением песни. В ролике сцены, снятые на обшарпанной кухне, перемежаются кадрами из студии, где Савичева поёт в сопровождении рок-музыкантов.

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В своих соцсетях Юлия Савичева написала, что это музыкальное видео было долгожданной работой. «Надеюсь, что вы зарядитесь этой энергией и драйвом, который мы хотели передать», — добавила она.

Песня «Времени нет» попала в рок-альбом Юлии Савичевой, представленный 18 апреля. Всего в него вошли 11 треков, среди которых были также совместные композиции с группой TRITIA, рок-музыкантом Джизусом и южнокорейским бойз-бэндом W24.

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