Из хореографа в поп-звезду: секреты красоты и успеха Жанны Фриске

8 июля 1974 года в Москве родилась Жанна Фриске. В 2015-м сольная артистка и участница «Блестящих», актриса и телеведущая скончалась в возрасте 40 лет после двухлетней борьбы с агрессивной формой рака мозга. Её жизнь была короткой, но яркой. В честь дня рождения артистки «Рамблер» вспоминает самые интересные факты из её биографии.

© Ruslan Roschupkin/Russian Look/www.globallookpress.com

Изначально у Жанны Фриске была менее эффектная фамилия

При рождении будущая звезда «Блестящих» была Копыловой: такую фамилию носила её мать. Отец певицы взял фамилию супруги из соображений безопасности во время заключения брака. Фриске — это немецкая фамилия, и из-за неё Владимир Копылов не мог попасть ни на одно приличное место работы.

В 90-х вся семья (в том числе младшая сестра Жанны Наталья, родившаяся в 1986 году) собралась переезжать в Германию. Именно тогда Владимир Копылов принял решение вернуть свою фамилию и заодно дать её супруге и дочерям.

Жанна Фриске попала в группу «Блестящие» в роли хореографа

В детстве Фриске увлекалась творческой самодеятельностью: ходила в кружок художественной гимнастики и акробатики, а также посещала балетную студию. Танцевать ей удавалось настолько хорошо, что преподаватели стали просить время от времени подменять их на занятиях. Так Фриске заработала педагогический опыт в хореографии, благодаря которому её пригласили в «Блестящие». Как вспоминал отец артистки, это место ей предложил её возлюбленный, знакомый с создателем коллектива Андреем Грозным. Вскоре после этого продюсер увидел, что Фриске обладает большим творческим потенциалом, и пригласил её на место третьей солистки.

© Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com

Жанна Фриске (справа) с группой «Блестящие», 2008 год

Время, проведённое в коллективе, подарило ей опыт больших концертных выступлений и крепкую дружбу с Ольгой Орловой — также участницей «Блестящих». Они близко общались вплоть до смерти Фриске в 2015 году. Орлова стала крёстной матерью единственного сына Фриске, а также приютила её лабрадора после смерти хозяйки.

Жанна Фриске едва не победила в экстремальном реалити-шоу

В 2003 году Жанна Фриске решилась принять участие в четвёртом сезоне реалити-шоу «Последний герой». Проект рассказывал о десяти мужчинах и десяти женщинах, которые оказываются на необитаемом острове и пытаются выжить, сражаясь за приз в три миллиона рублей. Вместе с Фриске в этом сезоне снимались рэпер Децл и натуралист Николай Дроздов, а также певицы Лика Star и Юлия Началова.

© Gennadii Sergeev/Russian Look/www.globallookpress.com

На протяжении 12 эпизодов Фриске и её коллегам пришлось пройти через множество жёстких испытаний. Приходилось завтракать тушёными крабами, воевать за бананы, самостоятельно ловить рыбу, сидеть в клетках, убивать акул и ежедневно проверять себя на прочность. Жанне Фриске удалось дойти до финала, но победа досталась Яне Волковой, до участия в проекте работавшей телохранителем.

По оценкам музыкальных критиков, решение артистки присоединиться к «Последнему герою» стало для неё серьёзным подспорьем для последовавшей популярности. Не последнюю роль в этом сыграли её готовность появиться перед камерой без макияжа и характер лидера.

В сольной дискографии Жанны Фриске только один альбом

Вскоре после ухода из «Блестящих» в 2003 году Жанна Фриске начала работу над дебютным альбомом. В него должна была войти песня «Лечу в темноту», выпущенная ещё в 2001-м. Продюсерами новой пластинки стали создатель «Блестящих» Андрей Грозный и его ассистент Сергей Харута, также работавший с Ладой Дэнс, Ириной Салтыковой, Алёной Апиной, Натали и другими поп-звёздами нулевых.

© Vasilii Smirnov/Russian Look/www.globallookpress.com

В поддержку альбома вышли песни «Ла-ла-ла» и «Где-то летом». Текст для первой композиции написал молодой певец Андрей Губин. Изначально он писал «Ла-ла-ла» для себя. Песня не вписалась в его репертуар, так как Губин надеялся исполнять песни посерьёзнее. Артист попытался продать её Филиппу Киркорову, но безуспешно. В итоге композицию купил продюсер Андрей Шлыков, который и предложил Фриске её спеть. В исполнении артистки «Ла-ла-ла» стала очень успешной: композиция добралась до третьей строчки чартов и продержалась там целых две недели. «Где-то летом» ждал ещё больший успех: песне удалось попасть на вторую позицию чартов.

Альбом «Жанна» вышел 4 октября 2005 года и стал единственным сольным лонгплеем в дискографии певицы. Фриске не переставала выпускать новые песни, но отказалась от формата альбома в пользу синглов.

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Дебютную роль Жанны Фриске сильно отредактировали

После внезапного успеха на «Последнем герое» и решения выступать сольно карьера Фриске пошла в гору по всем направлениям. В 2004 году артистке предложили дебютную роль в фильме «Ночной Дозор». Фриске должна была сыграть Алису — готичную, жутковатую, но уверенную в себе ведьму. Во время монтажа картины большинство кадров с её участием вырезали. В том числе под нож попала длительная любовная сцена, ради съёмок которой Фриске «целый день целовалась с Алексеем Чадовым».

© «Первый канал»; «Базелевс-продакшн»

Жанна Фриске в фильме «Ночной Дозор»

Во время съёмок второй части картины героиня артистки получила больше экранного времени. Благодаря этому Фриске выиграла награду «Лучшая женская роль» на церемонии MTV Russia Movie Awards. Она была также номинирована в категории «Прорыв года», но награда досталась Артуру Смольянинову (внесён Минюстом РФ в список физлиц-иноагентов).

Жанна Фриске мечтала научиться рисовать

В творческой биографии Жанны Фриске много внушительных достижений в музыкальной карьере, кинематографе и телевизионных шоу. Но навык, который так и не поддался артистке, всё же существовал. В блицинтервью ELLE в 2007 году Фриске призналась, что хотела бы научиться рисовать.

У меня уже есть холст и кисти. Но сначала нужно успокоиться, расслабиться, выдохнуть, а потом попробовать выразить свои ощущения в красках.

Неизвестно, добралась ли Фриске до мольберта или нет.

Жанна Фриске могла получить самую известную роль Анастасии Заворотнюк

Несмотря на успех «Дозоров», на Фриске не сыпались десятки предложений новых ролей. Но, как сама артистка призналась во время общения с поклонниками в феврале 2006 года, она всё же проходила прослушивание в известное комедийное шоу. Фриске едва не получила главную роль в сериале «Моя прекрасная няня», о чём сообщила «Комсомольская правда».

Но я абсолютно чётко отдаю себе отчёт, что Заворотнюк создана для этой роли. Я бы так не справилась. Я была бы, может, интересна, но не настолько, как Заворотнюк.

© Russian Look/www.globallookpress.com; «Амедиа»

Участие в прослушиваниях для сериала «Моя прекрасная няня» — не единственное, что роднит Фриске и Заворотнюк. Актриса тоже умерла от глиобластомы, агрессивной формы рака мозга, через девять лет после смерти певицы. Заворотнюк было 53 года, с болезнью она боролась пять лет.

Жанна Фриске назвала съёмки на Мальдивах «лучшими в жизни»

Жанна Фриске трижды снималась для мужского журнала MAXIM: в 2004-м, 2006-м и 2011-м. Третья фотосессия прошла на Мальдивах: туда артистку пригласила сама редакция. Визит на остров вдохновил певицу на создание клипа «Пилот» в тех же тропических декорациях. На его съёмку ушло всего четыре дня, но Фриске считала их лучшими в своей жизни.

В последний день мы решили не ложиться спать, а смотрели всю ночь на звёзды. На островах потрясающий звездопад! Сколько желаний можно загадать разом! Только надо успеть — звезда же летит какие-то секунды… Сначала захватывают эмоции: «Ой-ой, посмотрите, вон она…» А звезда уже упала, и ты думаешь: «Опять пропустила». Если кто-то не бывал на Мальдивах, пожалуйста, сделайте всё возможное, чтобы увидеть этот маленький кусочек рая.

Сам клип, по словам Фриске, рассказывал историю современных Бонни и Клайда, которые «мотаются по экзотическим островам, время от времени грабя банки и ювелирные магазины». Певица также признавалась, что воспоминания о создании чего-то в её жизни часто оказывались ярче, чем результат.

Голосом Жанны Фриске заговорила машина

Жанна Фриске не только снималась в кино, клипах и фотосессиях: иногда она оставалась за кадром. Например, так случилось в 2011 году, когда артистку пригласили озвучить героиню мультфильма «Тачки 2». Фриске подарила свой голос Холли Делюкс — британскую машину-шпионку, которая появляется только во второй части франшизы. Несмотря на смешанные оценки критиков, мультфильм собрал в мировом прокате 550 миллионов долларов. В России вторая часть «Тачек» заработала почти 20 миллионов долларов.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Жанна Фриске мечтала выйти замуж за моряка

В нулевые образ артистки был неразрывно связан с откровенными нарядами и яркой сексуальностью, поэтому Фриске нередко называли секс-символом и любимицей многих русских мужчин. Сама певица, отвечая на вопрос, какие профессии ей нравятся, особенно выделила врачей и, в частности, хирургов.

Медики в моём представлении — это люди с другой планеты. Потому что они знают, что у нас внутри и что с этим делать. Очень сильные и спокойные. И ещё летчики. И моряки. Я росла в Одессе и, когда видела ребят из мореходки, ни секунды не сомневалась, что выйду замуж за моряка. Они все были такие красивые... Так что осталась неспетая песня.

В том же интервью журналу MAXIM 2006 года Фриске заявила, что ей важно, чтобы мужчина не был «политиком или депутатом». «У остальных», по словам певицы, шанс всё-таки был.

Жанна Фриске любила ездить на детокс-программы

В годы популярности у Жанны Фриске, постоянно блиставшей на сценах и глянцевых обложках, нередко спрашивали, как ей удаётся оставаться такой красивой. Общаясь с журналом «ОК!» в 2011 году, артистка призналась, что считает детокс-программы лучшим способом подготовиться к откровенным фотосессиям и пляжному сезону. К примеру, перед съёмками клипа «Пилот», проходившими на Мальдивах, Фриске отправилась на детокс-программу в Таиланд.

Вы встаёте на рассвете и делаете дыхательные упражнения — по сути, это занятия йогой. Затем вам дают выпить травяные настои. Ещё пьёте ананасовый сок, разбавленный водой. Потом снова занятия йогой, дальше пробежка или ходьба — на что будут силы. Затем в программе лимфодренажные массажи, которые эффективно очищают лимфатические протоки и насыщают тело невероятной энергией. На обед — отвар из овощей. И чтобы как-то отвлечься от голода, который в этот момент мучает любого, даже самого стойкого, тебе предлагают чем-нибудь заняться — например, составлением букетов. То есть занимают твою голову, чтобы в неё не лезли мысли о еде. (Смеется.) К вечеру обязательно парная и баня. И в 9 вечера — отбой.

В том же интервью Фриске призналась, что ездит на такие программы раз в год. Артистка отмечала, что хорошее настроение после таких путешествий сохранялось у неё минимум на полгода.

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