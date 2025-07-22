Не стало Князя Тьмы: чем велик Оззи Осборн

22 июля скончался 76-летний Оззи Осборн — английский вокалист, один из основателей культовой группы Black Sabbath и ключевая фигура в становлении жанра «метал». Всего за две недели до смерти он выступил на прощальном концерте, на котором исполнил 8 песен. «Рамблер» расспросил экспертов и узнал, чем важен Оззи Осборн и как Black Sabbath изменили музыку.

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Как начиналась карьера Оззи Осборна

Коллектив Black Sabbath был собран в 1968 году. Помимо Осборна, в состав Black Sabbath вошли гитарист Тони Айомми, басист Гизер Батлер и барабанщик Билл Уорд. Музыканты провели вчетвером десять лет: за это время они выпустили восемь альбомов, во многом повлиявших на становление жанра «метал». В этот же период за Осборном закрепилось прозвище Князь Тьмы: это случилось благодаря мрачной тематике песен Black Sabbath и эпатажному поведению музыканта на сцене. Например, хорошо известен случай в 1982 году, когда Осборн откусил голову мёртвой летучей мыши во время выступления. Артист был уверен, что фанаты бросили ему простую игрушку, и очень удивлён, узнав правду. Когда концерт кончился, его отвезли в больницу, чтобы сделать прививку от бешенства.

С уходом Осборна в 1979-м состав Black Sabbath неоднократно менялся. Участниками коллектива в разное время были вокалист Ронни Джеймс Дио из Rainbow, солист Judas Priest Роб Хэлфорд, клавишник Yes Рик Уэйкман, гитарист Queen Брайан Мэй и многие другие.

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Оззи Осборн, 1984 год

Покинув коллектив, Оззи Осборн стал самостоятельным артистом. Он выпустил 13 альбомов, последний из которых вышел в 2022 году. Сольная карьера Осборна была настолько успешна, что артиста дважды ввели в Зал славы рок-н-ролла: как участника Black Sabbath и как самостоятельного исполнителя.

По мнению музыкальных экспертов, опрошенных «Рамблером», сомневаться во влиятельности и величии Оззи Осборна не стоит. Главный редактор журнала о тяжёлой музыке Dark City Андрей Корюхин отметил, что музыкант прославился не только как «отец Black Sabbath», но и как «выдающийся шоумен».

Оззи — великий артист и культовая личность для всех поколений любителей рок-музыки. Он был человеком, который и вне сцены проповедовал тот угарный образ жизни, на который потом равнялись начинающие металисты. Моментально узнаваемый голос, яркий имидж и замечательные песни — всё это вкупе сделало его настоящей иконой в рок-музыке. Есть вокалисты, обладающие более сильным голосом, есть фронтмены, обладающие более ярким и эпатажным внешним видом, есть шоумены, вытворяющие на сцене более дикие вещи, но по совокупности всего этого, по своей харизме Оззи — совершенно уникальное явление. Андрей Корюхин музыкальный журналист, главный редактор журнала о тяжёлой музыке DarkCity

Гитарист-виртуоз Роман Мирошниченко также не усомнился, что Осборна можно и нужно называть легендой. Музыкант поставил лидера Black Sabbath в «большую пятёрку вокалистов», стоявших у истоков хард-рока.

Для меня это Роберт Плант из Led Zeppelin, Дэвид Ковердейл из Whitesnake, Ян Гиллан из Deep Purple, Стивен Тайлер из Aerosmith. Это пятёрка самых-самых. Роман Мирошниченко гитарист-виртуоз, член Академии звукозаписи «Грэмми», обладатель международных наград

Black Sabbath просуществовали до 2006 года. В 2011-м коллектив воссоединился, выпустил один студийный альбом и вновь распался в 2017-м. Концерт в «Вилла Парке» сразу представлялся как прощальный, в том числе потому, что здоровье Осборна не позволяло ему гастролировать и подолгу оставаться на сцене. Согласно супруге покойного, артист всё равно планировал записывать новую музыку и даже сотрудничать с другими музыкантами.

Коллектив исполнил всего четыре песни — War Pigs, N.I.B., Iron Man и Paranoid. Осборн спел четыре композиции из сольного репертуара. Скромность сет-листа в полной мере восполнили выступления других рок- и метал-музыкантов, как добившихся успеха, так и начинающих. К примеру, на сцену «Вилла Парка» выходили группы TOOL, Metallica, Gojira, Slayer, Pantera, Lamb Of God и многие другие. Музыкальные критики изданий Rolling Stone, The Independent и Guardian высоко оценили выступление 27-летнего артиста Yungblud, исполнившего собственную версию Black Sabbath «Changes».

© Соцсети Black Sabbath

Как Оззи Осборн и Black Sabbath изменили музыку

Black Sabbath часто называют пионерами метала, так как коллектив значительно утяжелил существовавшие до этого рок-шаблоны. Группа решила сосредоточиться на гитарных риффах в нетипичном для рок-музыки звучании на тон ниже. В нескольких документальных фильмах о Black Sabbath и метале как таковом высказывалось предположение, что это случилось из-за физической особенности гитариста Тони Айомми: после несчастного случая он потерял кончики среднего и безымянных пальцев. Это не совсем так: существует множество примеров студийных песен и концертных видео, в которых Айомми прекрасно справляется с гитарой, настроенной по общепринятым стандартам.

Также музыканты были одними из первых, кто ввёл в творчество элемент оккультизма. Хотя подозрения в связи метал-музыки с сатанизмом по большей части преувеличены, это сделало группу ещё интереснее для меломанов.

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В сравнении с другими популярными командами того времени тематика Black Sabbath оказалась гораздо шире. В отличие от большинства, коллектив пел не о любви, а о проблемах с наркотиками, войнах и ментальных неурядицах.

Эксперты сошлись во мнении, что наиболее прорывными и значимыми для рок-музыки стали ранние альбомы коллектива — такие как дебютный Black Sabbath (1970) и Paranoid (1970). Примечательно, что на концерте в «Вилла Парке» группа исполнила песни именно из этих лонгплеев.

В альбом Paranoid вошли абсолютные хиты Paranoid, War Pigs и Iron Man, поэтому многие считают релиз вершиной творчества «Саббатов», с чем я не могу не согласиться. Андрей Корюхин музыкальный журналист, главный редактор журнала о тяжёлой музыке DarkCity

По мнению Романа Мирошниченко, историческая значимость ранних альбомов Black Sabbath укладывается в общую тенденцию, по которой большинство артистов выпускают свою лучшую музыку в начале карьеры.

Так часто бывает: если не первый, то второй или третий альбом становятся самыми удачными и прорывными. Далее уже каждая группа выходит на некий поток. Роман Мирошниченко гитарист-виртуоз, член Академии звукозаписи «Грэмми», обладатель международных наград

Оззи Осборн в интернете: не только легенда музыки

В нулевые Оззи Осборну удалось сохранить интерес публики благодаря запуску реалити-шоу «Семейка Осборнов». Помимо самого артиста, участие в съёмках приняли его жена Шерон и дети-подростки Келли и Джек. Программа имела феноменальный успех среди зрителей и стала первым реалити-шоу, которому удалось взять награду «Эмми» в номинации «Выдающаяся реалити-программа». Если бы не Осборны, аналогичные шоу Пэрис Хилтон и семейства Кардашьян были бы не столь успешны.

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Оззи Осборн с дочерью и женой, 2020 год

Несмотря на солидный возраст, Оззи Осборн мог претендовать даже на мемную популярность. За годы его карьеры в интернете накопилось немало роликов, в которых в меру невменяемый музыкант отвечает невпопад или устраивает забавные скандалы. Один из самых знаменитых роликов с его участием — это вступление к интервью с изданием Night Flight 1982 года. Пока ведущая представляет музыканта, он кривляется на камеру, а на её приветствие сонно вопрошает: «Что»? Эти 15 секунд прекрасно иллюстрируют, что, несмотря на все свои вредные привычки, Оззи Осборн оставался положительным и харизматичным персонажем. Это помогло ему оставаться интересным и актуальным на протяжении полувека.

В лидере Black Sabbath сошлись разные качества, благодаря которым он накрепко вписал своё имя в историю. В этом ему помогли эпатажность, чувство юмора, любовь к тёмным материям и музыкальный талант.

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