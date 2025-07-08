Хеви-метал-группа «Ария» собрала более 5 миллионов на новый альбом

Российская хеви-метал-группа «Ария» собрала более 5 миллионов рублей на свой грядущий альбом. Он выйдет уже 31 октября 2025 года — в день 40-летия коллектива. Лонгплей станет первой полноформатной работой группы за семь лет.

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«Ария» открыла предзаказ альбома на платформе для краудфандинга Planeta.ru в середине июня. За этого время более 900 фанатов поддержали предстоящий релиз. Они смогут получить эксклюзивные издания пластинки, редкие архивные материалы группы и возможность пообщаться с музыкантами вживую.

«Мы не сомневались в нашей аудитории и поддержке проекта, поскольку прошлый "крауд" показал, что фан-базе "Арии" это действительно интересно. Но столь стремительный сбор суммы в 5 миллионов стал приятной неожиданностью. Можно только в очередной раз поблагодарить всех, кто уже предзаказал наш новый альбом, за веру в нас и наше творчество. Обещаем не подвести во всех смыслах», — рассказали участники «Арии», их слова цитирует издание «Интермедиа».

Ранее группа открывала сбор на выпуск лайв-пластинки «Гость из царства теней» и концертного видеоальбома «Проклятье морей».

Хеви-метал-группа «Ария» анонсировала дату премьеры нового альбома