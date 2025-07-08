Шоу «Новое Радио: нам 10 лет!» в «Лужниках» собрало более 200 000 зрителей

«Новое Радио» отметило своё 10-летие масштабным опен-эйром, состоявшимся 5 июля в олимпийском комплексе «Лужники». Фестиваль, на который можно было пройти бесплатно, посетили более 200 тысяч зрителей. Больше миллиона людей присоединились к мероприятию в онлайн-трансляции.

© «Новое Радио»

За восемь часов на фестивале выступили более 50 артистов. Среди них были Лолита, Uma2rman, GAYAZOV$ BROTHER$, Artik & Asti, «Моя Мишель», Бьянка, Татьяна Куртукова, Юлианна Караулова, Эльвира Т, Асия, Amirchik, ST, «5УТРА», Слава Скрипка, Sheba, Олег Майами, Filatov & Karas, MONA, TONI, Loc-Dog, Травма, Звонкий, LYRIQ, SEREBRO и многие другие.

Выступление группы Uma2rman по воле случая прошло в изначальном составе — с участием только братьев Кристовских, в акустике и на двух гитарах. Так произошло из-за того, что коллектив задержался в аэропорту, и Кристовским пришлось оставить свою команду и добираться до фестиваля на мотоциклах.

© «Новое Радио»

«Нам помогала публика, она подпевала каждой песне!» — рассказал Владимир Кристовский после выступления. Его слова приводятся в пресс-релизе.

Для посетителей фестиваля на протяжении всего дня было доступно множество спортивных активностей: футбол, стритбол, бокс, паркур, брейк-данс, стретчинг, мотофристайл, шахматы, стрельба из лука, настольный теннис, фан-встречи с легендами российского и мирового спорта и многое другое. Это не случайность, ведь опен-эйр проходил в рамках Дня московского спорта.

Кроме этого «Новое Радио» подарило поездку на фестиваль по системе «всё включено» сотням слушателей со всей страны, победившим в эфирных розыгрышах.

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