Звук запустил продажу билетов на концерты в своём приложении

Музыкальный сервис Звук добавил новую функцию в своё приложение. Теперь в нём можно покупать билеты на концерты артистов в несколько касаний.

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Благодаря сотрудничеству Звука и «Афиши» слушатели могут получать самую актуальную информацию о предстоящих шоу. Всё обновляется в реальном времени прямо на странице артиста.

Как только билеты появляются на Afisha.ru, они сразу же становятся доступны в приложении. Обладатели подписки СберПрайм могут купить их по скидке 15%. Кроме этого, так же как и на Afisha.ru, до 99% процентов стоимости билета можно оплатить бонусами Спасибо.

Ранее Звук провёл первый концерт серии «Сила Звука». Во время него хип-хоп-артисты выступали с джазовой группой.

Джарахов и SALUKI выступят на «Силе Звука»