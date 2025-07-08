Барабанщик Pearl Jam Мэтт Кэмерон покинул группу после 27 лет

Барабанщик гранж-группы Pearl Jam Мэтт Кэмерон совместно с коллективом выпустил в соцсетях заявление, в котором сообщил о своём уходе.

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«После 27 фантастических лет я в последний раз спустился с подиума для барабанной установки могучих Pearl Jam, — написал Кэмерон. — Огромная любовь и уважение Джеффу, Эду, Майку и Стоуну за то, что пригласили меня в группу в 1998 году и дали мне возможность всей жизни, наполненную дружбой, артистизмом, вызовами и смехом. Я навсегда благодарен команде, персоналу и поклонникам по всему миру. Это было невероятное путешествие. Продолжение следует. Я благодарю вас всех от всего сердца».

Кэмерон играл на барабанах в гранж-группе Soundgarden с 1986 года до её распада в 1997 году, а также с 2010 по 2017 год, когда они воссоединились. К Pearl Jam барабанщик присоединился в 1998 году. Кэмерон дважды был включен в Зал славы рок-н-ролла за свою работу с обеими группами. Pearl Jam в своей публикации назвали Кэмерона «одним из наших первых музыкальных героев», сославшись на его работу с Soundgarden, а также с гранж-группой Skin Yard.

Пока неизвестно, кто может заменить ударника в Pearl Jam.

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