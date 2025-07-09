Бейонсе вышла на сцену в наряде, напоминающем флаг России

Американская певица Бейонсе выступила в США в бело-сине-красном боди, похожем цветами на российский флаг. Фото с концерта она опубликовала в Instagram (владелец — компания Meta, признана в России экстремистской и запрещена).

© Соцсети Бейонсе (2)

Концерт проходил в столице США Вашингтоне. Её последний наряд вполне может отсылать к американскому флагу, в котором фигурируют те же цвета. В прошлом Бейонсе не единожды выходила на сцену в патриотических нарядах. Однако в этот раз комментарии к посту певицы заполонили российские пользователи, которые увидели сходство со своим национальным флагом. Они зазывают Бейонсе приехать с туром и выкладывают эмодзи с российским триколором.

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