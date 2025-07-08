Как российские музыканты записали трек с легендой электроники Моби

Как российские музыканты Øneheart, leadwave и Dean Korso записали трек с легендой электроники Моби
19-летний музыкальный продюсер из Тамбовской области Дмитрий Волынкин, известный как Øneheart, анонсировал совместный трек с легендой электронной музыки Моби. Композиция, получившая название lagrange point, появится на стримингах уже 25 июля. В будущем она войдёт в альбом Samsara Passengers, над которым Øneheart работает вместе со своим отцом leadwave и музыкантом и продюсером Dean Korso. «Рамблер» поговорил с артистами и выяснил, как проходила работа с Моби и почему их грядущий альбом меняет устои жанра.
За всю свою карьеру американский музыкант Моби продал более 20 миллионов экземпляров своих альбомов, синглов и сборников. На его счету 22 студийника и шесть номинаций на «Грэмми». Среди его известных песен — Lift Me Up, Natural Blues, Flower, Porcelain.
Сотрудничество Øneheart и Моби не так неожиданно, как может показаться на первый взгляд. Сейчас Волынкин является одним из самых прослушиваемых артистов из России на зарубежном стриминге Spotify. Количество его ежемесячных слушателей — 6,8 миллиона человек. Кроме этого, в конце 2024 года альбом Øneheart в соавторстве с Dean Korso и Antent «Midnight Journey» попал в голосование на номинацию на «Грэмми» как «Лучший нью-эйдж-альбом».
4 июля стало известно, что трек Волынкина snowfall получил двойную платиновую сертификацию от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA). Это означает, что композиция была продана в США более 2 миллионов раз. По правилам RIAA 150 прослушиваний на стримингах засчитываются за одну продажу. В письме, которым поделился Øneheart, говорится, что snowfall стал самым титулованным синглом в жанре эмбиент по версии RIAA.
В своих соцсетях Øneheart рассказал, что вырос на музыке Моби. Вместе со своим папой он слушал его альбомы Play, 18 и Hotel.
Когда мы начали работать над альбомом Samsara Passengers, мне пришла в голову мысль: «А что, если написать Ричарду и спросить, не захочет ли он сделать с нами совместный трек?»
Как рассказал «Рамблеру» продюсер Константин Корсаков (Dean Korso), он познакомился с Моби в Лос-Анджелесе. Тогда Корсаков работал с микс-инженером Марком Нидхэмом, который жил с американским электронщиком по соседству.
Марк жил в Гриффит-парке, и в этом же месте у него была и студия. Мы часто там работали и выходили попить кофе. Моби жил рядом с Марком, который свёл ему пару альбомов в прошлом. Моби периодически проезжал мимо на своей «Тесле». Так мы и познакомились. Мысль пригласить его в альбом появилась у Ильи leadwave с Димой Øneheart. Я поднял контакты его команды и пригласил к участию в альбоме через его менеджмент. Впоследствии оказалось, что он знаком с музыкой Øneheart и, конечно же, слышал его трек snowfall.
Слева — Константин Корсаков, справа — Марк Нидхэм.
В разговоре с «Рамблером» Дмитрий Волынкин признался, что у них была целая таблица идей, кого бы они могли позвать на альбом в качестве гостя. В будущем Øneheart хотел бы поработать со множеством артистов.
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От работы с Моби у него остались «потрясающие впечатления». По его словам, они быстро нашли общий язык, поэтому трек lagrange point был закончен примерно за неделю.
Константин Корсаков рассказал «Рамблеру», что, как и другим приглашённым продюсерам, они отправили Моби несколько демок, а он уже выбрал ту, которая ему больше понравилась.
Мы выслали ему аудиодорожки, они же стэмы, и миди с аккордовой последовательностью и основными мелодическими линиями.
Американский музыкант в свою очередь добавил туда то, что ему показалось интересным и приемлемым. Изначально композиция должна была называться The Great Escape, но, как оказалось, у Моби уже был трек с таким наименованием.
Константин Корсаков пояснил, что lagrange point условно разделяет грядущую пластинку на две части.
Альбом иллюстрирует путешествие человека от рождения до смерти. В нём 12 треков, то есть 12 глав. Каждая из них иллюстрирует определённый этап в жизни. И lagrange point — это первый опыт выхода за пределы обычного восприятия мира, некий духовный дебют человека, его прозрение. Он предваряет вторую часть альбома, более тёмную и мистическую по своему содержанию, чем первая. Даже не знаю, какая мне больше нравится сейчас. Так получилось, что синглы выходят у нас только с первой половины альбома. Слушателя, который уже успел составить впечатление о работе на их основании, во второй части ждёт сюрприз.
Как рассказал Константин Корсаков, в альбоме Samsara Passengers они решили выйти за рамки жанра дарк эмбиент, который в основном имеет электронное звучание. Для грядущей пластинки они привлекли множество музыкантов со всего мира, чтобы записать живые инструменты. В альбоме можно будет услышать и струнный оркестр, и дудук, и трубу, и флюгельгорн, и этнические флейты из разных уголков мира.
В эпоху искусственного интеллекта мы пошли в противоположную сторону. Старались ничего не генерировать, даже обложки, и, наоборот, сделать нечто живое.
Работа над альбомом заняла примерно полгода. Для сравнения Константин Корсаков привёл лонгплей Midnight Journey. Эта пластинка участвовала в голосовании на номинацию на «Грэмми» как «Лучший нью-эйдж-альбом». Его Dean Korso, Øneheart и Antent сделали за неделю.
В альбоме Samsara Passengers есть и радость, и красивая грусть, и ощущение грандиозности, величия. Это действительно работа, которую мы очень любим и которой гордимся, это целое захватывающее путешествие. 22 августа вы сможете составить своё мнение.
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