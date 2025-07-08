Как российские музыканты записали трек с легендой электроники Моби

19-летний музыкальный продюсер из Тамбовской области Дмитрий Волынкин, известный как Øneheart, анонсировал совместный трек с легендой электронной музыки Моби. Композиция, получившая название lagrange point, появится на стримингах уже 25 июля. В будущем она войдёт в альбом Samsara Passengers, над которым Øneheart работает вместе со своим отцом leadwave и музыкантом и продюсером Dean Korso. «Рамблер» поговорил с артистами и выяснил, как проходила работа с Моби и почему их грядущий альбом меняет устои жанра.

© Martin Harris/Capital Pictures/globallookpress.com

За всю свою карьеру американский музыкант Моби продал более 20 миллионов экземпляров своих альбомов, синглов и сборников. На его счету 22 студийника и шесть номинаций на «Грэмми». Среди его известных песен — Lift Me Up, Natural Blues, Flower, Porcelain.

Сотрудничество Øneheart и Моби не так неожиданно, как может показаться на первый взгляд. Сейчас Волынкин является одним из самых прослушиваемых артистов из России на зарубежном стриминге Spotify. Количество его ежемесячных слушателей — 6,8 миллиона человек. Кроме этого, в конце 2024 года альбом Øneheart в соавторстве с Dean Korso и Antent «Midnight Journey» попал в голосование на номинацию на «Грэмми» как «Лучший нью-эйдж-альбом».

© Предоставлено артистом

4 июля стало известно, что трек Волынкина snowfall получил двойную платиновую сертификацию от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний (RIAA). Это означает, что композиция была продана в США более 2 миллионов раз. По правилам RIAA 150 прослушиваний на стримингах засчитываются за одну продажу. В письме, которым поделился Øneheart, говорится, что snowfall стал самым титулованным синглом в жанре эмбиент по версии RIAA.

В своих соцсетях Øneheart рассказал, что вырос на музыке Моби. Вместе со своим папой он слушал его альбомы Play, 18 и Hotel.

Когда мы начали работать над альбомом Samsara Passengers, мне пришла в голову мысль: «А что, если написать Ричарду и спросить, не захочет ли он сделать с нами совместный трек?»

Как рассказал «Рамблеру» продюсер Константин Корсаков (Dean Korso), он познакомился с Моби в Лос-Анджелесе. Тогда Корсаков работал с микс-инженером Марком Нидхэмом, который жил с американским электронщиком по соседству.

Марк жил в Гриффит-парке, и в этом же месте у него была и студия. Мы часто там работали и выходили попить кофе. Моби жил рядом с Марком, который свёл ему пару альбомов в прошлом. Моби периодически проезжал мимо на своей «Тесле». Так мы и познакомились. Мысль пригласить его в альбом появилась у Ильи leadwave с Димой Øneheart. Я поднял контакты его команды и пригласил к участию в альбоме через его менеджмент. Впоследствии оказалось, что он знаком с музыкой Øneheart и, конечно же, слышал его трек snowfall. Константин Корсаков (Dean Korso) продюсер, композитор

© Предоставлено артистом

Слева — Константин Корсаков, справа — Марк Нидхэм.

В разговоре с «Рамблером» Дмитрий Волынкин признался, что у них была целая таблица идей, кого бы они могли позвать на альбом в качестве гостя. В будущем Øneheart хотел бы поработать со множеством артистов.

Очень хочется что-то сделать вместе с Oklou, Charli XCX, Lorde, Instupendo, Pastel Ghost и Fred again..

От работы с Моби у него остались «потрясающие впечатления». По его словам, они быстро нашли общий язык, поэтому трек lagrange point был закончен примерно за неделю.

Константин Корсаков рассказал «Рамблеру», что, как и другим приглашённым продюсерам, они отправили Моби несколько демок, а он уже выбрал ту, которая ему больше понравилась.

Мы выслали ему аудиодорожки, они же стэмы, и миди с аккордовой последовательностью и основными мелодическими линиями. Константин Корсаков (Dean Korso) продюсер, композитор

Американский музыкант в свою очередь добавил туда то, что ему показалось интересным и приемлемым. Изначально композиция должна была называться The Great Escape, но, как оказалось, у Моби уже был трек с таким наименованием.

Константин Корсаков пояснил, что lagrange point условно разделяет грядущую пластинку на две части.

Альбом иллюстрирует путешествие человека от рождения до смерти. В нём 12 треков, то есть 12 глав. Каждая из них иллюстрирует определённый этап в жизни. И lagrange point — это первый опыт выхода за пределы обычного восприятия мира, некий духовный дебют человека, его прозрение. Он предваряет вторую часть альбома, более тёмную и мистическую по своему содержанию, чем первая. Даже не знаю, какая мне больше нравится сейчас. Так получилось, что синглы выходят у нас только с первой половины альбома. Слушателя, который уже успел составить впечатление о работе на их основании, во второй части ждёт сюрприз. Константин Корсаков (Dean Korso) продюсер, композитор

© Предоставлено артистом

Как рассказал Константин Корсаков, в альбоме Samsara Passengers они решили выйти за рамки жанра дарк эмбиент, который в основном имеет электронное звучание. Для грядущей пластинки они привлекли множество музыкантов со всего мира, чтобы записать живые инструменты. В альбоме можно будет услышать и струнный оркестр, и дудук, и трубу, и флюгельгорн, и этнические флейты из разных уголков мира.

В эпоху искусственного интеллекта мы пошли в противоположную сторону. Старались ничего не генерировать, даже обложки, и, наоборот, сделать нечто живое. Константин Корсаков (Dean Korso) продюсер, композитор

Работа над альбомом заняла примерно полгода. Для сравнения Константин Корсаков привёл лонгплей Midnight Journey. Эта пластинка участвовала в голосовании на номинацию на «Грэмми» как «Лучший нью-эйдж-альбом». Его Dean Korso, Øneheart и Antent сделали за неделю.

В альбоме Samsara Passengers есть и радость, и красивая грусть, и ощущение грандиозности, величия. Это действительно работа, которую мы очень любим и которой гордимся, это целое захватывающее путешествие. 22 августа вы сможете составить своё мнение. Константин Корсаков (Dean Korso) продюсер, композитор

Как появилась космическая музыка, где её послушать и какой она бывает