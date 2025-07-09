Певица Татьяна Куртукова ответила на сравнение с Надеждой Кадышевой

Певица Татьяна Куртукова стала гостьей шоу «Судьба человека» на канале «Россия», где она сказала, что не боится сравнений с Надеждой Кадышевой.

© Соцсети Татьяны Куртуковой, Пелагия Тихонова/РИА Новости

Куртукова прославилась с хитом «Матушка», в котором есть элементы народной музыки. Ведущий спросил у артистки, не боялась ли она конкуренции со стороны Надежды Бабкиной и Надежды Кадышевой, которые работают в аналогичном жанре.

«Не боялась. Потому что уже с класса седьмого знала, что хочу связать себя с музыкой профессионально. Все шло планомерно, ни от чьего мнения я не зависела. Это помогает мне сохранять свою идентичность, стараться быть ни на кого не похожей», — сказала Куртукова.

Ранее «Рамблер» узнал у экспертов, в чём причина популярности песни «Матушка».

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