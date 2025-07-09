Лолита, Куртукова и другие артисты рассказали, чем хороша наша музыка

Современная музыка — это неинтересный, однодневный фастфуд, о котором никто не вспомнит спустя пять лет. Такого мнения сегодня придерживаются некоторые музыканты, критики и даже меломаны. «Рамблер» побывал на опенэйре «Новое Радио: нам 10 лет!» в рамках Дня московского спорта и узнал у топовых исполнителей, правда ли в современной музыке всё так плохо.

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Лолита: «Минусы видят все, кто не состоялся в жизни»

Поп-певица, исполнительница хитов «Ориентация Север», «На Титанике» и многих других.

Я вижу в современной музыке очень много плюсов. Минусы, как правило, находят люди, которые не состоялись в жизни. Это те, у которых завышенные требования, и кто видит в начинающих талантливых людях только минусы. Им нужно всего лишь дать возможность проявиться, а для этого нужно время, поэтому я никогда не критикую, а наоборот, хвалю, поддерживаю. Потому что нужна пара лет, чтобы понять, что с человеком произойдёт дальше. Сама была бита, поэтому я очень хорошо это помню.

Юлианна Караулова: «История нас всех рассудит»

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Поп-певица, бывшая участница «Фабрики звёзд» и группы 5Sta Family

Никто не может делать громких заявлений, что в музыке всё плохо, пока не прошло какое-то время. Есть подозрение, что и в 80-е, и в 90-е, вообще всегда так многим артистам говорили, и некоторые из них до сих пор поют на сцене. Я уверена, что они многократно в свой адрес слышали, что это артисты одного хита, что это музыка в никуда и завтра это никто не будет слушать. Время нас всех рассудит.

Сегодня у слушателей появилась возможность выбирать. Раньше она вроде тоже была, но довольно призрачная, потому что ты выбирал из того, что уже выбрали за тебя. Сейчас можно копать в глубину интернета и находить новые имена. Ограничений нет, потому что это абсолютно бездонная история, и это классно.

В историю, безусловно, войдут «Руки Вверх!», Баста, Егор Крид, Дима Билан, конечно. Серёжа Лазарев, возможно. Artik & Asti тоже.

Татьяна Куртукова: «Искусства много не бывает»

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Певица народной музыки, исполнительница хита «Матушка»

Самой разной музыки сейчас очень много. Рынок перенасыщен, но это не значит, что молодым и уже зарекомендовавшим себя исполнителям не нужно выступать и выпускать музыку. Искусство — это в любом случае радость, его много не бывает, и каждый может найти что-то по душе или повод для критики.

Из современных артистов мне очень нравится Bearwolf, она пишет классные тексты. Она сама по себе очень яркая, самобытная, отличается от всех остальных. Неправильно судить человека по самой известной песне, поэтому советую послушать её прекрасные треки, которые она пишет сама.

Войти в историю можно ежесекундно, если что-то для этого предпринимать. Сделать это добрым творчеством и светлой музыкой в наше время бывает не так легко. Во времена хайпа и эпатажа слава приходит быстрее. Но я думаю, что добро всегда побеждает, поэтому будем надеяться, что хороших исполнителей услышит как можно больше людей и они останутся в истории.

Из спортзала на сцену: кто такая BEARWOLF, исполнившая трек GODZILLA

Бьянка: «Сейчас всё на всё похоже»

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R&B-артистка, известная песнями «Наступит ночь», «Про лето» и другими

Всё зависит от того, о каком жанре речь. R&B очень сильно трансформируется с каждым месяцем. Появляется что-то новое, музыканты экспериментируют с другими стилями. А что касается попсы, ничего не происходит, всё по-старому. Прикольно, если появляются какие-то ребята или девчонки, которые классно танцуют, умеют правильно собирать тексты и находят в этом себя. Здорово, когда у них есть некий флёр. Но, к сожалению, всё на всё похоже сейчас. Песня на песню, артист на артиста, платье на платье и так далее. Но мне нравится Bearwolf, она концептуально очень хорошая девочка, с прикольным голосом и безумно красивая.

Татьяна Ткачук: «Видимо, мы не современные»

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Солистка инди-поп-группы «Моя Мишель», известной хитами «Зима в сердце», «Пташка» и другими

Если современная музыка скучная, видимо, мы не современные: у нас музыка интересная. И у много кого ещё — тоже. Например, у ZOLOTO, Минаевой, Тоси Чайкиной, Ay Yola. «Бонд с кнопкой» смогли ужалить людей в сердце ностальгией. Так часто бывает: у нас так случилось с песней «Ветер меняет направление». Это какой-то фатализм.

Filatov & Karas: «Магия никуда не исчезает»

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Электронный проект, самая ротируемая на радио группа России

Каждое поколение находит своё. Чем старше ты становишься, тем больше видишь музыкальных параллелей. Всё циклично. Очень сложно придумать какую-то новую форму или гармонию, потому что уже всё перелопачено. Пока ещё остались мелодии, но какие-то чуваки математическим способом перебили все возможные комбинации клавиш. Получилось где-то 96 миллионов комбинаций, и они их все зарегистрировали. Это был скорее прикол, конечно, но нас это всё равно ждёт. Непонятно, как всё будет развиваться с искусственным интеллектом. Но люди приходят на концерты, чтобы увидеть личностей и послушать знакомые песни. Так искусственный интеллект пока не может.

Каждое новое поколение ищет свою форму. Казалось бы, 80-е были золотой эпохой, когда всё придумано. Там уже и рэп был, и рок на пике, уже танцевальная музыка пошла и так далее. Но новые, классные и молодые ребята, которые по-новому цепляют аудиторию, всегда появляются. Это может быть и молодёжь, и люди постарше. Важно, что эта самая магия никуда не исчезает и каждый раз проявляется по-новому.

Многие из современных музыкантов могут остаться в истории. Мы — современники эпохи, в которую ещё существуют личности. Какой-нибудь Фаррелл Уильямс, например, в любом случае запомнится. Вспомните его песню Happy. Он нашёл очень простую фразу, очень простую формулу, очень простую форму, но в простоте вся сложность. Песня звучит вне времени: она может быть как из прошлого, так и из будущего.

В России точно запомнится Дима Билан. Продюсера Макса Мартина я бы вообще избрал президентом США.

Loc-Dog: «Искренность всегда подкупает»

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Русский рэп-исполнитель, известный песнями «Синяя птица», «Нити» и другими

Музыки просто стало больше. Как однодневной, так и простой, хорошей музыки, которая останется на подольше. Просто из-за того, что её больше, сложнее стало определить, что из этого по-настоящему долгое. Но покажет только время. Фанаты своего дела задерживаются надолго, потому что очень любят музыку и посвящают ей большую часть жизни. Таких немного — как тогда, так и сейчас, но они есть.

PHARAOH, например. Время быстро летит: вроде он недавно начинал, а сегодня на нём выросло уже целое поколение. Всё, что он выпускает, имеет вес. MACAN, мне кажется, тоже задержится надолго. Если послушать его альбом, там много интересных мыслей. По MACAN видно, что он тоже фанат своего дела и делает это искренне. Искренность всегда подкупала людей.

Меня радует, что сейчас музыка вышла из андерграунда и приобрела большой масштаб. Как бы я ни ностальгировал, музыка должна развиваться. У ребят появилась возможность улучшать качество, и это плюс, но в то же время и минус, потому что у некоторых ушло само понятие творчества и всё сводится к заработку и соревнованию достижений.

Группа «Марсель»: «Сухое никому не нравится»

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Поп-рок-группа, написавшая песни «Туда где», «Настроение осень» и многие другие

Нашей группе уже 20 лет, так что наши песни стопудово не однодневные. Мы старички уже, поэтому до сих пор запариваемся над мелодиями и пишем музыку по другой системе, всё ещё по старинке. PIZZA делают так же, их музыка тоже запоминается. Хит «Кухни» сейчас набирает популярность, он очень классный. Ребята из «Комнаты культуры» крутые. Они популярны, потому что это живая музыка: в ней есть жизнь, слова, какие-то настоящие эмоции. Синтетическое и сухое никому не нравится.

SLAVA SKRIPKA: «Хорошей музыки много»

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Комедийная поп-группа, ставшая известной после выхода трека «Бобр» 2025 года

Вячеслав Скрипка: Мы пишем музыку без трендовых слов и временных рамок, насколько это возможно. Мода неизбежно угасает. Можно ли переслушать наши песни через пять лет? 100% можно.

Андрей Попов: Это просто музыка настроения, а не трендовая история, просто что-то душевное. Если тебе такое нравится, то и слушать будешь всегда. Пять лет проходит, ты послушал, поулыбался и что-то вспомнил.

Вячеслав Скрипка: Агутин, Баста, все большие величины войдут в историю обязательно. Но и молодые артисты пишут такие стихотворения, которые сохраняются. Далуна так делает, например. Хорошей музыки очень много, просто люди фокусируются на ком-то из-за этого однодневного внимания.

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Лизогуб: «Музыка дешевеет»

© Соцсети Лизогуба

Музыкант, блогер, автор песен «Фары», «Девочка Уэнсдей» и других

Сейчас идёт большое навязывание треков, это сильно влияет на восприятие. Люди их слышат отовсюду и везде, поэтому буквально через два месяца говорят, что эти песни больше не нравятся. Всё сильно упрощается. В программах можно отдельные партии прописывать с помощью робота. Такие лайфхаки заставляют музыку дешеветь. Кто-то пытается сделать хит, а нужно просто записывать музыку, которая льётся из души. Так оно и получается: ты написал хит, он улетел, но в душу не попал, только в голову.

Зато у современных артистов крутая энергия. Даже если это не суперпрофессиональный певец, но у него есть энергетика, харизма, эмоции, ты чувствуешь их через трек. Вспомните хит Boulevard Depo «X2», где поётся: «Делаю лям, делаю два». Он стал известным как раз благодаря хорошей энергетике.

Асия: «Просто люди зажрались»

© Новое Радио

Поп-артистка, участница телешоу «Песни», автор песни «Лампочки» из саундтрека «Пацанок»

Сейчас возможностей делать музыку стало больше, просто люди зажрались. Сложно придумать что-то сверхновое. Базовые музыкальные стили уже имеются, и мы работаем с тем, что имеем. Останется ли кто-то из молодых артистов в истории, покажет только время.

Мне часто нравится то, что многим не нравится. Называть конкретно не буду, чтобы люди ничего не подумали. Но взять, например, Билли Айлиш. Когда я услышала первые её песни, мне казалось, что она навсегда останется в инди. А она стала легендарной музыкой для нашего поколения.

Звонкий: «Хорошая музыка остаётся в тени»

© Соцсети Звонкого

Поп-музыкант, автор известной песни «Голоса», участник телешоу «Голос»

Всегда была такая тема, что кто-то критиковал новых артистов. Думаю, когда была классика, и вдруг кто-то появился и сказал, что хочет играть не на скрипке, а на фортепиано, ему говорили: «Чувак, скрипка — это тема, фортепиано — фигня!» Так всегда будет. Но я считаю, что музыка всё равно развивается: есть хорошая, есть плохая.

Её сейчас легко создавать. Грубо говоря, если дома есть компьютер, ты уже можешь делать песни. Хорошо это или плохо, не знаю, просто факт. Наверное, это добавляет чего-то необычного, потому что каждый человек может внести свой вклад. Но есть и минусы, потому что много дилетантов. Всё-таки хотелось бы, чтобы немножко люди подучились, прежде чем заниматься музыкой, что раньше было нормой. Сейчас нет, и это основная проблема.

В чарты попадает что-то дерзкое или просто трендовое. Сейчас тренды рулят, а те, кто действительно делает хорошую музыку, остаются в тени. Но у таких артистов будет своя аудитория, чарты — не мерило успеха.

DANU: «Всё зависит от потребителя»

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Молодой рэпер, автор песен «Временно» и «Мамасита»

Этот цикл не остановить, потому что конкуренция большая. Сейчас доступ к музыкальным студиям есть практически у каждого, кто купил компьютер в комнату. Когда я начал делать музыку, студии можно было посчитать по пальцам и попасть туда было очень дорого, поэтому было мало материала и больше ценилось качество. А сейчас мы живём в эру, когда контент рулит и все хотят что-то новое уже через три секунды. Люди получают что хотят. Если ты хочешь попкорн, тебе сделают попкорн, если стейк — дают стейк. Это зависит сначала от потребителя, а потом от создателя.

Технологии дают крутые возможности для создания музыки. Мы в этом плане не то что на шаг, мы гораздо выше своей головы прыгнули. Кто-то использует их для роста, а кто-то деградирует, но это, опять же, зависит от артиста. Здорово, что эти новые возможности не всегда используются для тупой монетизации, очень часто они отражают профессионализм.

В историю точно войдёт Сергей Жуков. Я сам был на его концерте и был удивлён, что там были люди от 15 до 70 лет. Это единственный человек, который соберёт любое поколение. Остальные артисты нацелены на своё десятилетие. Ещё я считаю иконой Виктора Цоя: он икона и легенда, таких больше не будет никогда. Его суть была не в музыке, а в посыле, который он в неё вкладывал. Если почитать его интервью, то и там каждое его слово — это нечто суперценное, что можно записать на бумажке.