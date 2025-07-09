Звезда «Игры в кальмара» спел песню «Журавли» на русском языке

Южнокорейский актёр Хо Сон Тэ спел «Журавлей» на русском языке в шоу The Seasons: Park Bo Gum's Cantabile. Композиция набрала популярность в Южной Корее после того, как попала в сериал «Игра в кальмара».

© KBS World TV/YouTube

Музыку к песне сочинил композитор Ян Френкель, а слова написал аварский поэт Расул Гамзатов.

Хо Сон Тэ в «Игре в кальмара» исполнил роль гангстера Чан Док Су, игрока № 101. В 2022 году он получил номинацию на премию Baeksang Arts Awards как лучший актёр второго плана.

Сериал «Игра в кальмара» рассказывает о смертельном турнире на выживание, в котором участвуют бедные люди, чтобы выиграть большой денежный приз.

Ходьба по кругу: каким получился долгожданный второй сезон «Игры в кальмара»