Режиссер «Джона Уика» снял клип для Evanescence

Альт-рок-группа Evanescence и рэперша K.Flay выпустили клип на композицию Fight Like A Girl, которая вошла в саундтрек боевика «Балерина». Фильм срежиссировал бывший каскадёр Чад Стахелски, который также отвечал за постановку в серии картин про киллера Джона Уика. Впервые в карьере Стахелски выступил ещё и режиссёром клипа: его убедила настойчивость вокалистки Evanescence Эми Ли.

© Evanescence/YouTube

«Я решил, что пойду другим путём — начну с полнометражных фильмов, а затем перейду к музыкальным клипам», — пошутил Стахелски в интервью Variety.

Клип снимался на складе в Лос-Анджелесе. Источниками вдохновения для режиссёра послужили олдскульное MTV и клипы групп вроде Whitesnake. И Стахелски, и Эми Ли остались довольны результатом. Видео снято в соответствии с мрачной неоновой эстетикой фильма.

В «Балерине» Fight Like A Girl звучит в финальных титрах.

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