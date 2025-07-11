Как композитор-аферист убедил всех, что у Христа был ещё один апостол

В издательстве «Лёд» вышла книга «Утешение средневековой музыкой. Путеводитель для современного слушателя». Её автор — Данил Рябчиков, российский музыкант и художественный руководитель международного фестиваля средневековой музыки Musica Mensurata, проходившего в Москве с 2013 по 2021 год. С разрешения издательства «Рамблер» публикует отрывок книги, где рассказывается увлекательная история композитора Адемара Шабанского, который был ещё и отъявленным авантюристом.

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Эта книга посвящена в первую очередь именно музыке и её восприятию сейчас, в наши дни, поэтому детали жизни композитора — это, возможно, не самое важное, но в случае Адемара Шабанского одно сложно отделить от другого: именно детали жизни и деятельности композитора разжигают интерес к его музыке. Не хотелось бы разве вам послушать музыку графа Калиостро или Остапа Бендера (будь он реальным историческим персонажем)?

В 1854 году епископ Лиможа обратился к папе Пию IX с просьбой утвердить святого Марциала как современника Христа и одного из апостолов. Для епископа в такой просьбе не было ничего странного: в апостольство святого Марциала в Аквитании верили столетиями. Но вот папскую канцелярию запрос удивил: не только в Библии, но и ни в одном известном им документе он не упоминался. Затем пришёл черёд удивляться учёным, потому что нечасто приходится сталкиваться с такими масштабными мистификациями, тем более что всё это оказалось делом рук Адемара Шабанского — выдающегося хрониста, каллиграфа, композитора XI века и одного из самых удивительных авантюристов Средневековья.

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О жизни Адемара Шабанского мы знаем немало. Из всех композиторов Средневековья больше сведений до нас дошло, возможно, только о Гильоме де Машо (ок. 1300–1377), Пьере Абеляре (1079–1142) и святой Хильдегарде Бингенской (1098–1179). Адемар был не только автором известного «Хроникона Аквитании и Франции» (Chronicon Aquitanicum et Francicum) — важного источника сведений о жизни раннесредневековой Франции, — но и переписчиком (сохранилось около 450 листов рукописей, скопированных им), композитором (до наших дней дошло около 100 сочиненных им произведений: месс, секвенций, антифонов и т. д.). Но самое удивительное его достижение: он заставил тысячи людей на протяжении сотен лет верить, что святой Марциал был апостолом Христа.

Основным источником сведений о Марциале остаётся святой Григорий Турский, епископ Тура и франкский историк. Он писал, что в 250 году из Рима с целью крещения галлов вышла группа епископов, в том числе знаменитый святой Дионисий (тот самый Сен-Дени, в честь которого названа готическая базилика около Парижа). В этой группе был и Марциал, живший, по словам Григория Турского, «в Лиможе в особой святости». Григорий также описал место захоронения Марциала и чудеса, происходившие рядом с этим местом.

В 848 году около гробницы Марциала появилось бенедиктинское аббатство (знаменитый Сен-Марсьяль), которое практически с момента образования было связано с каролингской знатью и к XI веку стало одним из главных культурных, музыкальных и политических центров Аквитании. Так, ещё в начале X века там был составлен один из самых ранних дошедших до нас тропариев.

Марциала почитали в монастыре его имени, а мощи святого привлекали паломников. Считается, что именно они исцелили округу Лиможа в конце 994 года от эпидемии sacer ignus (возможно, речь идёт об отравлении спорыньей). Ещё два подобных случая описаны в 1016 и 1018 годах. Но ни разу до Адемара Шабанского никто не называл святого Марциала современником Иисуса Христа и его апостолом.

В «Житии святого Марциала» (Vita prolixior) Адемар написал, что Марциал жил во времена Иисуса, за которым он и его семья следовали с младых лет. Крещение он принял в водах Иордана. Более того, Иисус привёл в пример именно маленького Марциала: «…если не обратитесь и не будете как этот ребёнок, не войдёте в Царство Небесное». Марциал также был тем самым маленьким мальчиком, который принёс рыбу в библейской сцене насыщения народа пятью хлебами в пустыне. Далее Адемар описал, как Марциал следовал за Христом, прислуживал во время Тайной вечери, а потом пошёл проповедовать в Галлию, совершая по дороге чудеса, в том числе воскрешая людей.

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Хроника Адемара Шабанского. Парижское издание 1897 года

Как в это могли поверить люди, если в Библии об этом не было ни слова? Они и не поверили сразу. Более того, 3 августа 1029 года, в день первого исполнения мессы святого Марциала, завязались дебаты о его апостольстве, и в них победил оппонент Адемара — Бенедикт из Кьюзы, а Адемар был вынужден с позором покинуть Сен-Марсьяль. Как же ему удалось убедить людей в своей правоте? Для ответа на этот вопрос обратимся к биографии композитора.

Адемар родился, вероятно, в 989 году (в письме 1029 года он называет себя 40-летним) в семье сеньоров Шабана — мелкой аристократии, в течение нескольких поколений связанной с церковной иерархией Лиможа. Предки по отцовской линии — Аймо и Турпио — были аббатами Сен-Марсьяля, а его дяди (братья отца) — Адальбер (ум. 1007) и Рожер (ум. 1025) — были, соответственно, дьяконом и кантором в этом монастыре.

Правда, Адамар с детства был обещан монастырю Святого Сибарда в Ангулеме (Сен-Сибар). Там он каким-то образом успешно проявил себя, так что был послан для обучения к своему дяде Рожеру в Сен-Марсьяль и в 1010 году находился там (Адемару шёл 21-й год). По возвращении в Сен-Сибар Адемар то ли копировал тексты и редактировал их, то ли руководил этим процессом. Некоторые рукописи того времени сохранились до наших дней.

В 1016 году произошло знаковое для дальнейшей судьбы Адемара событие: монахи монастыря Сен-Жан-д’Анжели предъявили удивительную находку — череп Иоанна Крестителя, и, несмотря на скептицизм Адемара и других клириков, монахам удалось убедить в подлинности реликвии Гильома V, герцога Аквитании, короля Франции Роберта II и короля Наварры Санчо III, герцога Гаскони и представителей Сен-Марсьяля. Адемар был явно впечатлён работой монахов Сен-Жан-д’Анжели.

В 1026 году, когда аббат Сен-Сибара отправился в паломничество в Иерусалим с Гильомом Великим, Адемар записывал первую редакцию своего знаменитого «Хроникона» и, вероятно, заведовал скрипторием аббатства. Видимо, после смерти аббата в 1027 году Адемар рассчитывал занять его место. Увы, надеждам не суждено было сбыться, и летом 1027 года Адемар удалился на обучение в Сен-Марсьяль. В это время он стал нотным переписчиком — сохранились музыкальные рукописи, сделанные его рукой. В одной из рукописей сохранилась и его подпись — ADEMARUS MONACUS SANCTI MARCIALIS (Адемар, монах [монастыря] Святого Марциала).

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Руины аббатства Св. Сибарда в Ангулеме

Но не подпись Адемара является главной особенностью этой рукописи (хотя подписи переписчиков в средневековых музыкальных рукописях встречаются довольно редко): внимание исследователей больше всего, вероятно, привлекла последовательная и чёткая диастематическая нотация. В рукописи Адемара просто не хватает привычных нам линеек — нотного стана. В то время Гвидо д’Ареццо ещё не описал своё изобретение, и Адемару оно было не знакомо. Но вот ноты в своей рукописи он расставил так же точно, как если бы нотный стан у него был. Произведения из этой рукописи хорошо читаются специалистами и исполняются музыкантами.

После завершения этой рукописи Адемар вернулся в Сен-Сибар, но вскоре его вновь вызвали для составления новой нотной рукописи в Сен-Марсьяль. Видимо, монахи признали талант Адемара: местные переписчики не могли нотировать столь же точно, как он. Одновременно, с 18 ноября 1028 по 3 августа 1029 года, Адемар писал литургии, поддерживающие апостольский статус святого Марциала — службы святой Валерии Лиможской и святому Австриклинию (спутнику Марциала). Также он написал новую мессу святого Марциала с тропами и серию других литургических произведений.

Что значит «написать мессу» в Средневековье? После XV века автором мессы обычно называли автора ординария, а до XV века автором мессы считался тот, кто написал произведения проприя, ведь именно они делали особенной ту или иную службу, а музыка ординария нередко была обиходной и бралась из сборников. Так что Адемар Шабанский написал именно произведения проприя, и в них воспевал жизнь и апостольство святого Марциала.

Адемар, пожалуй, был одним из главных историков Аквитании того времени и явно знал «Хронику» Григория Турского. Но он поставил свою карьеру на кон ради подлога и смог убедить аббата Сен-Марсьяля Одольрика и епископа Лиможа Иордана посвятить свою службу святому Марциалу после окончания епархиального синода, назначенного на 1–3 августа 1029 года. Кроме того, Адемар написал утреню и песнопения часов, а также длинный процессиональный антифон для выхода к гробнице Марциала.

Начало службы — утреня и часы — прошло хорошо, но перед самой мессой и появлением в соборе епископа неожиданно заговорил ломбардский монах Бенедикт из Кьюзы, который открыто выступил против апостольства Марциала. Бенедикт говорил на народном языке (barbare), Адемар — на латыни (latialiter), но аргументы Бенедикта изменили настроение и епископа, и прихожан, и аббата монастыря.

На следующий день, 4 августа 1031 года, Адемар вернулся в Сен-Сибар, но там он не остановился. Он написал новые тропы и немного изменил старые, а ещё подделал письмо папы Иоанна XIX (годы понтификата: 1024–1032) и материалы целого поместного собора в Лиможе, датированного ноябрём 1031 года, — и всё это, чтобы утвердить апостольский статус святого Марциала. Да так подделал, что окончательно с этим разобрались только в XX веке!

В 1033 году Адемар, заручившись поддержкой графа Гильома Ангулемского и епископа Лиможского Иордана, отправился в паломничество в Иерусалим. Перед этим он принёс все свои рукописи и все изготовленные документы в Сен-Марсьяль.

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Из этого паломничества Адемар не вернулся. Вероятно, он умер на Святой земле. Сохранились упоминания того времени о нём как о грамматике, оставившем хорошую память о себе в Сен-Марсьяле, и десятки произведений, написанных для искусных певцов монастыря Святого Марциала. Возможно, какие-то из них исполнялись и сразу после смерти Адемара. После кончины других участников «дебатов 3 августа» — аббата Одольрика и епископа Иордана — начинают снова исполняться и мессы святого Марциала, святой Валерии Лиможской и святого Адальрика, написанные Адемаром. В 1051 году монахи монастыря уже открыто признают апостольский статус Марциала, и к концу XI века апостольская месса святого Марциала постоянно служится в Сен-Марсьяле. Адемар этого уже не увидел, но плоды его трудов в монастыре Святого Марциала, Лиможе и Аквитании сохранялись столетиями. В итоге в 1854 году епископ Лиможа обратился к папе Пию IX с просьбой утвердить Марциала как современника Христа и одного из апостолов.

Окончательно мистификация Адемара была раскрыта историком Луи Сальте (1870–1952). Его исследования были завершены к 1930 году, но общепринятыми стали лишь через несколько десятилетий. Так, с помощью музыки и десятков связанных произведений — нескольких месс, тропов и антифонов, — а также уникальной и качественной по тем временам подделки писем папы римского и материалов целого собора Адемару Шабанскому удалось совершить одну из самых удивительных мистификаций в европейской истории.

Очень жаль, что произведения Адемара редко исполняются в наши дни. Возможно, при хорошем исполнении они бы заставили и современного слушателя усомниться, не был ли тот самый мальчик из Евангелия Марциалом. В любом случае мне сложно припомнить столь длительное и стойкое воздействие какой-либо другой музыки на слушателя.

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