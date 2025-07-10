Оззи Осборн объединился с шимпанзе для создания абстрактной живописи
После завершения музыкальной карьеры легендарный рокер Оззи Осборн занялся благотворительной живописью, чтобы собрать средства для приюта для спасённых обезьян во Флориде. Картины были нарисованы совместно с шимпанзе.
Осборн анонсировал своё новое арт-сотрудничество с обезьянами сразу после прощального концерта Black Sabbath, который состоялся 5 июля.
Музыкант давно является увлечённым художником-любителем. В рамках нового проекта он нанёс разноцветные базовые слои на пять холстов, поверх которых шимпанзе добавили собственные мазки.
Получившиеся работы в стиле абстрактного экспрессионизма продаются на аукционе, чтобы собрать деньги для флоридского заповедника Save the Chimps. В нём содержатся шимпанзе, спасённые из лабораторий по тестированию животных, плохо управляемых зоопарков и от торговцев дикими зверями.
«Я рисую, потому что это дарит мне душевное спокойствие, но я не продаю свои картины. Я сделал исключение для этих совместных проектов, потому что они помогают собрать деньги для организации Save the Chimps», — передаёт слова Осборна The Guardian.
Ставки за каждую работу на аукционе начинаются от 1000 фунтов стерлингов, что примерно соответствует 105 тысячам рублей.