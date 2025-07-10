Оззи Осборн объединился с шимпанзе для создания абстрактной живописи

Николай Долгин

После завершения музыкальной карьеры легендарный рокер Оззи Осборн занялся благотворительной живописью, чтобы собрать средства для приюта для спасённых обезьян во Флориде. Картины были нарисованы совместно с шимпанзе.

Оззи Осборн объединился с шимпанзе для создания абстрактной живописи
© Соцсети Оззи Осборна

Осборн анонсировал своё новое арт-сотрудничество с обезьянами сразу после прощального концерта Black Sabbath, который состоялся 5 июля.

Музыкант давно является увлечённым художником-любителем. В рамках нового проекта он нанёс разноцветные базовые слои на пять холстов, поверх которых шимпанзе добавили собственные мазки.

Получившиеся работы в стиле абстрактного экспрессионизма продаются на аукционе, чтобы собрать деньги для флоридского заповедника Save the Chimps. В нём содержатся шимпанзе, спасённые из лабораторий по тестированию животных, плохо управляемых зоопарков и от торговцев дикими зверями.

«Я рисую, потому что это дарит мне душевное спокойствие, но я не продаю свои картины. Я сделал исключение для этих совместных проектов, потому что они помогают собрать деньги для организации Save the Chimps», — передаёт слова Осборна The Guardian.

Ставки за каждую работу на аукционе начинаются от 1000 фунтов стерлингов, что примерно соответствует 105 тысячам рублей.

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