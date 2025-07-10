Елена Ваенга отменила концерты из-за пропавшего голоса

Заслуженная артистка Российской Федерации Елена Ваенга заявила в соцсетях об отмене своих летних концертов. Как сообщает певица, она болеет уже месяц и её уже «тошнит» видеть себя в подобном состоянии.

© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Елена Ваенга выложила видеообращение с капельницей, где сообщила, что болеет с 14 июня 2025 года. По признанию певицы, у неё хорошее самочувствие, но голос после болезни пока так и не восстановился.

«Я жива, здорова. Но у меня не работает аппарат», — сказала артистка.

Сейчас Ваенга может выступать только под фонограммой, что не считает для себя допустимым. Артистка надеется выздороветь к 15 июля, к концерту в Санкт-Петербурге.

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