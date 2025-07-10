Ник Кейв рассказал, как ему удаётся дописывать песни до конца
Австралийский рок-музыкант Ник Кейв в своём личном блоге на сайте Red Hand Files ответил поклонникам, как он дописывает песни до конца.
По словам лидера группы Nick Cave and the Bad Seeds, его песни не носят политического характера, а исследуют нужные и универсальные послания, которые «создают целые миры и открывают неизведанные горизонты».
Артист признался, что для него гораздо мучительнее ожидание хорошей идеи. Поэтому, когда она всё-таки возникает, он чувствует своим авторским долгом обязательно довести её до конца. «Это меньшее, что я могу сделать», — заявил Кейв.
В другом посте музыкант поделился своим ритуалом перед выступлениями. Обычно он прибывает на место примерно за полчаса до выхода на сцену. Переодевшись в сценический костюм, нанеся макияж и сделав несколько вокальных упражнений, Кейв около 15 минут сидит в тишине. В это время он взывает к дорогим ему людям, которые ушли из жизни, «сосредоточиваясь на каждом человеке в отдельности и молча моля их о присутствии».
«Я наделяю их определёнными качествами или способностями, отражающими их личности, и взываю к этим качествам», — объяснил Кейв. В частности, он обращается к двум своим погибшим сыновьям, к Артуру за его жизнерадостность, а к Джетро за его анархический дух. Вспоминая ушедших из жизни, музыкант чувствует, что они придают ему силу на сцене.
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