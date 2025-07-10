Ник Кейв рассказал, как ему удаётся дописывать песни до конца

Австралийский рок-музыкант Ник Кейв в своём личном блоге на сайте Red Hand Files ответил поклонникам, как он дописывает песни до конца.

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По словам лидера группы Nick Cave and the Bad Seeds, его песни не носят политического характера, а исследуют нужные и универсальные послания, которые «создают целые миры и открывают неизведанные горизонты».

Артист признался, что для него гораздо мучительнее ожидание хорошей идеи. Поэтому, когда она всё-таки возникает, он чувствует своим авторским долгом обязательно довести её до конца. «Это меньшее, что я могу сделать», — заявил Кейв.

В другом посте музыкант поделился своим ритуалом перед выступлениями. Обычно он прибывает на место примерно за полчаса до выхода на сцену. Переодевшись в сценический костюм, нанеся макияж и сделав несколько вокальных упражнений, Кейв около 15 минут сидит в тишине. В это время он взывает к дорогим ему людям, которые ушли из жизни, «сосредоточиваясь на каждом человеке в отдельности и молча моля их о присутствии».

«Я наделяю их определёнными качествами или способностями, отражающими их личности, и взываю к этим качествам», — объяснил Кейв. В частности, он обращается к двум своим погибшим сыновьям, к Артуру за его жизнерадостность, а к Джетро за его анархический дух. Вспоминая ушедших из жизни, музыкант чувствует, что они придают ему силу на сцене.

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