Легенда рока Оззи Осборн готовит к выходу новые мемуары

Вскоре после прощального концерта, который состоялся 5 июля, рок-музыкант Оззи Осборн анонсировал новые мемуары под названием «Последние обряды». Книга выйдет 7 октября, издателем выступит Grand Central Publishing.

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Мемуары охватят последние семь лет жизни Оззи и расскажут о его проблемах со здоровьем, которые вынудили его уйти со сцены. В них также войдут размышления звезды о жизни, карьере и браке.

Помимо прочего, в «Последние обряды» войдут истории о пересечениях Оззи с его легендарными коллегами-рокерами: Слэшем из Guns N’ Roses, Боном Скоттом из AC/DC, Китом Муном из The Who, Лемми Килмистером из Motörhead и другими.

«Люди спрашивают меня: "Если бы ты мог прожить жизнь заново, зная всё, что ты знаешь теперь, поменял бы ты что-нибудь?" И я такой: нет, чёрт возьми. Будь я трезв и чист, я не был бы Оззи. Делай я нормальные, благоразумные вещи, я не был бы Оззи. Слушайте, если завтра всё закончится, я не могу жаловаться. Я объездил весь мир. Много чего видел. Сделал много хорошего… и плохого много сделал. Но прямо сейчас я ещё не готов уходить», — прокомментировал Осборн предстоящую книгу. Его слова приводит Rolling Stone.

Ранее Осборн объединил силы с шимпанзе, чтобы рисовать абстрактную живопись.

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