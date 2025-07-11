Джастин Бибер без предупреждения выпустил альбом SWAG

Канадский поп-певец Джастин Бибер неожиданно выпустил новый студийный альбом под названием SWAG. Поклонники артиста узнали о лонгплее 10 июля, когда на улицах появились билборды с трек-листом пластинки, а сам певец в соцсетях выложил несколько семейных фотографий с надписью SWAG.

© Соцсети Джастина Бибера

Бибер долгое время вёл затворнический образ жизни. Предыдущий лонгплей певца Justice вышел ещё в 2021 году. Тур, который должен был пройти в поддержку пластинки, пришлось отменить из-за синдрома Рамсея Ханта, который обнаружили у артиста. Это заболевание, которое может вызывать паралич лица.

Отказавшись от выступлений, Бибер иногда выпускал песни с другими артистами. К тому же в августе 2024 года у певца и его жены Хейли Бибер родился сын. В последнее время в сети также обсуждают ментальное состояние Бибера из-за его странных постов в соцсетях. Учитывая всё это, возвращение певца ощущается как большое событие.

В альбоме SWAG он отходит от энергичного танцевального звучания в сторону минимализма и интимности. Бибер поёт о любви к своему ребёнку и жене. Он не пытается строить из себя большую звезду, несмотря на название альбома, ведь сленговое слово swag означает самоуверенность и крутость. Даже чересчур простая обложка намекает на его отход от яркой картинки и эпатажа. Отсутствие промокампании кажется самым верным решением для такой личной работы.

В альбом вошёл 21 трек, среди которых есть несколько интерлюдий. На пластинке также отметились рэперы Lil B, Sexyy Red, Gunna, Cash Cobain, музыкант и продюсер Dijon, комик Druski и другие.

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