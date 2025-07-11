В приложении для артистов Звук Студио появилась нейросеть для генерации музыки

Приложение для музыкантов Звук Студио стало первым в России сервисом, где артисты могут использовать генеративный искусственный интеллект для создания семплов. Для этого применяется нейросеть SymFormer от Сбера. По текстовым промптам можно сделать неограниченное количество разножанровых музыкальных дорожек.

© Звук Студио

Нововведение даст музыкантам возможность сэкономить время и средства на работу над треком. Аудио от ИИ можно выгружать в формате MIDI, что позволит разделять его на разные музыкальные дорожки. Артист может оставить только те партии, которые ему пришлись по душе, а остальные заменить или отредактировать. К тому же нейросеть позволяет сочетать дорожки из разных сгенерированных треков. Их также можно дополнять материалом собственного сочинения.

Нейросеть в Звук Студио особенно пригодится начинающим музыкантам, которые смогут брать сгенерированные дорожки в качестве основы для своих треков.

«Музыкальный сервис Звук продолжает делать технологии проще и доступнее для артистов и пользователей. В Звук Студио уже есть нейросети Kandinsky и GigaChat для создания картинок и текстов. Теперь мы интегрировали нейросеть для генерации музыки. Часто подбор нужного семпла отнимает у артиста много времени и сил. ИИ упростит этот процесс, поможет найти новое звучание и поэкспериментировать с жанрами», — считает директор по работе с артистами в музыкальном сервисе Звук Катя Комиссарова. Её слова приводятся в пресс-релизе.

Нейросеть SymFormer можно найти в разделе «Инструменты» в веб-версии приложения Звук Студио.

Звук запустил продажу билетов на концерты в своём приложении