В приложении для артистов Звук Студио появилась нейросеть для генерации музыки
Приложение для музыкантов Звук Студио стало первым в России сервисом, где артисты могут использовать генеративный искусственный интеллект для создания семплов. Для этого применяется нейросеть SymFormer от Сбера. По текстовым промптам можно сделать неограниченное количество разножанровых музыкальных дорожек.
Нововведение даст музыкантам возможность сэкономить время и средства на работу над треком. Аудио от ИИ можно выгружать в формате MIDI, что позволит разделять его на разные музыкальные дорожки. Артист может оставить только те партии, которые ему пришлись по душе, а остальные заменить или отредактировать. К тому же нейросеть позволяет сочетать дорожки из разных сгенерированных треков. Их также можно дополнять материалом собственного сочинения.
Нейросеть в Звук Студио особенно пригодится начинающим музыкантам, которые смогут брать сгенерированные дорожки в качестве основы для своих треков.
«Музыкальный сервис Звук продолжает делать технологии проще и доступнее для артистов и пользователей. В Звук Студио уже есть нейросети Kandinsky и GigaChat для создания картинок и текстов. Теперь мы интегрировали нейросеть для генерации музыки. Часто подбор нужного семпла отнимает у артиста много времени и сил. ИИ упростит этот процесс, поможет найти новое звучание и поэкспериментировать с жанрами», — считает директор по работе с артистами в музыкальном сервисе Звук Катя Комиссарова. Её слова приводятся в пресс-релизе.
Нейросеть SymFormer можно найти в разделе «Инструменты» в веб-версии приложения Звук Студио.
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