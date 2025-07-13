Дайджест: Оззи Осборн закончил карьеру, ИИ-музыка набирает обороты

Оззи Осборн дал последний концерт и погрузился в новую деятельность, а нейросетевая группа The Velvet Sundown набрала уже больше миллиона слушателей. Об этих и других новостях читайте в дайджесте «Рамблера».

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Новости недели

Оззи Осборн завершил музыкальную карьеру

5 июля в Бирмингеме состоялся прощальный концерт рокера Оззи Осборна и группы Black Sabbath. Мероприятие собрало 40 тысяч фанатов на стадионе «Вилла Парк» и около 6 миллионов в онлайн-трансляции. «Рамблер» пообщался с музыкальными экспертами о роли Осборна в истории музыки.

После завершения карьеры артиста Осборн анонсировал новые мемуары, а также нарисовал абстрактные картины совместно с шимпанзе в благотворительных целях.

Гроза летучих мышей и Князь Тьмы: чем велик Оззи Осборн

Российские музыканты записали трек с легендой электроники Моби

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Российские музыканты Øneheart, leadwave и Dean Korso записали совместный трек с американским электронщиком Моби. Композиция lagrange point выйдет 25 июля как сингл. Впоследствии она войдёт в альбом Samsara Passengers. «Рамблер» связался с музыкантами и узнал, как им удалось договориться о сотрудничестве с Моби и чего ждать от их совместной работы.

ИИ-группа набрала больше миллиона прослушиваний

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В июне 2025 года на зарубежных стримингах появилась и стремительно набрала популярность рок-группа The Velvet Sundown. Количество её ежемесячных слушателей в Spotify сейчас составляет 1,1 миллиона человек. Как впоследствии выяснилось, музыка группы была создана нейросетью. «Рамблер» поговорил с экспертами и узнал, как отличить настоящую музыку от сгенерированной и как эта сфера будет регулироваться в будущем.

У ИИ-группы уже миллион слушателей: как отличить нейросетевую музыку

В Звук Студио появилась нейросеть для генерации музыки

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В приложении для артистов Звук Студио появился встроенный генеративный искусственный интеллект для создания семплов. Нейросеть SymFormer от Сбера позволяет выгружать треки в формате MIDI и разделять на разные музыкальные дорожки, которые можно всячески редактировать. Это упростит и удешевит работу над музыкой для начинающих артистов. Они смогут дополнять семплы собственным творчеством.

Звезда «Игры в кальмара» спел песню на русском

© Lee Jae-Won/AFLO/www.globallookpress.com

Южнокорейский актёр Хо Сон Тэ исполнил песню «Журавли» на русском языке в шоу The Seasons: Park Bo Gum's Cantabile. В популярном сериале «Игра в кальмара» ему принадлежит роль гангстера Чан Док Су, игрока № 101. «Журавлей» сочинил композитор Ян Френкель, песня набрала популярность в Южной Корее после своего попадания в шоу о смертельной игре за деньги, где соревнуются бедняки.

Релиз недели

Сергей Лазарев — Мы и Есть Любовь

Российский поп-певец выпустил идейное продолжение своего альбома «Счастливые тоже плачут». Если прошлая пластинка состояла исключительно из меланхоличных баллад, то «Мы и Есть Любовь» раскрывает более позитивную сторону творчества певца. Несколько лиричных композиций прокрались и сюда, но в целом у новой работы Лазарева солнечное и беззаботное звучание. Это качественная поп-музыка, где цепкие припевы сочетаются с энергичными танцевальными мотивами.

Материал недели

Из хореографа в поп-звезду: секреты красоты и успеха Жанны Фриске

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Певица, участница группы «Блестящие», актриса и телеведущая Жанна Фриске родилась 8 июля 1974 года. Артистки не стало в 2015 году. «Рамблер» вспомнил интересные факты из её биографии: как Фриске боролась с Заворотнюк за роль в «Моей прекрасной няне», мечтала выйти замуж за моряка и т. д.