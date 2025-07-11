Сергей Лазарев выпустил новый альбом «Мы и есть любовь»

Российский певец Сергей Лазарев представил альбом «Мы и есть любовь», который стал продолжением пластинки «Счастливые тоже плачут». В новый лонгплей вошли 9 танцевальных треков о любви.

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Печальный студийник «Счастливые тоже плачут», в котором Лазарев не поскупился на эмоции, появился на стримингах ещё в конце марта. В разгар лета певец представил вторую часть альбома «Мы и есть любовь», пышущую позитивом. В своих соцсетях Лазарев уверил фанатов, что сравнивать пластинки бессмысленно: «Они — противоположности, но они — звенья одной цепи. Важно понимать: и то и то — Я».

Из-за преобладающей танцевальной энергетики альбом «Мы и есть любовь» звучит цельно. При этом он разнообразен, потому что Лазарев играет со стилями. Например, в «Тут или там» можно услышать ностальгичный фанк, а в песне «Я обещал тебе» — яркие клубные биты.

Тема, которая волнует Лазарева на протяжении всего лонгплея, — это любовь. Он смотрит на это чувство с разных углов. Если в начале пластинки он поёт, что у него «в сердце руины», то к концу альбома он снова верит «в прекрасное “да”». В лонгплей также попала песня о родительской любви «Голубоглазая (Дочке)», которую Лазарев посвятил своей дочери Ане.

Решение Лазарева разделить пластинку на две части было удачным, потому что так ему удалось создать концептуальные работы. Многие треки в альбоме «Мы и есть любовь» претендуют на звание хитов, поэтому с большой вероятностью они ещё появятся в чартах.

Сергей Лазарев выпустил меланхоличный альбом «Счастливые тоже плачут»