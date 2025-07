Возвращение BLACKPINK и эротичный R&B: новинки зарубежной музыки

BLACKPINK вновь объединяются для выпуска танцевального сингла, певица Tyla не стесняется своей сексуальности, а легендарные электронщики Афроджек, Мартин Гаррикс и Давид Гетта отправляются в 2010-е. Об этих и других интересных релизах зарубежной музыки читайте в подборке «Рамблера».

© Соцсети BLACKPINK

Синглы

BLACKPINK — JUMP

Жанр: K-pop.

Освоившись в соло, участницы южнокорейского гёрлз-бенда BLACKPINK вернулись к групповой деятельности. Сингл Jump стал первым релизом коллектива за два года. За это время каждая из BLACKPINK успела выпустить по пластинке. Сейчас кажется, что они повзрослели и стали ещё более уверенными в себе. Новый трек они представили эпично — на открытии мирового тура Deadline 5 июля.

Для своего возвращения BLACKPINK выбрали танцевальную песню с немного грубыми суматошными битами. Не отходя от своего привычного образа крутых и независимых девушек, участницы поют, что их невозможно приручить, и возносят себя на танцевальный пьедестал.

Tyla — IS IT

© Соцсети Tyla

Жанр: R&B.

Южноафриканская певица Tyla, известная вирусным хитом Water, выпустила второй трек за год. Весьма вероятно, что обе песни IS IT и BLISS войдут в грядущий студийный альбом артистки, дату которого она пока ещё не анонсировала.

В треке IS IT певица открыто флиртует с неким мужчиной, привнося в песню нотки сексуальности. Tyla предстаёт как уверенная в себе девушка, которая берёт ситуацию под свой контроль, а не полагается на решения партнёра. Тему раскрывают динамичные биты и вокальные заигрывания артистки.

Sigrid — Jellyfish

© Sigrid

Жанр: поп.

Норвежская артистка Sigrid представила первый сингл за год, в котором столкнулись неловкость и нежная любовь. Певица обыгрывает классическую ситуацию из подростковых ромкомов: два героя на вечеринке смотрят друг на друга с разных концов комнаты, между ними пробегает искра, благодаря которой весь мир замолкает. Пропитанная духом юности, песня Jellyfish обладает яркой танцевальной энергией. Она как будто предлагает выйти в центр зала и, не обращая ни на кого внимания, двигаться так, как ты сам того захочешь. А высокий, немного детский голос Sigrid осветляет композицию, делая её более лёгкой.

AFROJACK, Martin Garrix, David Guetta, Amél — Our Time

© Канал AFROJACK на Youtube

Жанр: танцевальная электроника.

Три легенды электронной музыки Афроджек, Мартин Гаррикс и Давид Гетта выпустили первый совместный трек. В песне также принимал участие начинающий артист Amél, что символизирует преемственность поколений.

В сингле музыканты отказываются думать о будущем и заверяют, что «это их время». Хотя над треком работало большое количество человек, он звучит органично, а не как мозаика из разных стилей. По атмосфере и яркому танцевальному припеву песня Our Time напоминает электронику 2010-х, что сейчас более чем актуально.

Альбомы

TWICE — THIS IS FOR

© Соцсети TWICE

Жанр: K-pop.

Влиятельный южнокорейский гёрлз-бенд TWICE выпустил четвёртый студийный альбом. В него вошли аж 14 треков, что по стандартам K-pop считается большим количеством. Группа, начинавшая с милой поп-музыки, медленными шагами уходит в мягкий R&B. Пусть сейчас на их пластинке нет треков, которые однозначно можно было бы назвать прорывными хитами, лонгплей отличается целостным и качественным звучанием.

TWICE не отказываются от мотивирующей и доброй лирики, благодаря которой многие фанаты их полюбили. Правда, теперь в их текстах всё больше английского языка, что говорит об их желании укрепиться за рубежом. Одна из главных тем на пластинке — это женская поддержка. На это намекает заглавный трек, в котором девушки поют: «Это для всех моих леди, вокруг которых недостаточно шума».

Noah Cyrus — I Want My Loved Ones To Go With Me

© Соцсети Noah Cyrus

Жанр: поп.

В новом альбоме американская певица Ноа Сайрус смешивает тихую поп-музыку с кантри и фолком. В пластинку I Want My Loved Ones To Go With Me вошли 11 треков, среди которых есть совместные песни c инди-фолк-группой Fleet Foxes, кантри-исполнителями Эллой Лэнгли, Блейком Шелтоном и певцом Биллом Каллаханом.

Этот альбом — самая личная и интимная работа Ноа Сайрус. В нём она размышляет о доме, одиночестве и последствиях разрушающей любви. Несмотря на явную меланхоличность, в лонгплее чувствуются внутренняя сила певицы и надежда на лучшее.

Свободная Кеша и новые Oasis: лучшие зарубежные новинки недели