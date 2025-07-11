Надежда Бабкина опровергла слухи о вражде с Надеждой Кадышевой

Народная артиста Российской Федерации Надежда Бабкина опровергла слухи о сложных отношениях с Надеждой Кадышевой. Певица придерживается мнения, что СМИ искусственно раздули эту тему.

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«Я вообще ни с кем не ругаюсь и не ссорюсь, конфликт — не моя тема жизни. Я человек гостеприимный, радостный, люблю веселье. Когда-то, лет 10–15 назад, журналисты где-то на Дальнем Востоке спросили меня: "Как вы относитесь к Надежде Кадышевой?" Я ответила: "Отношусь замечательно, а какие проблемы?" Мне говорят: "Ну вот, конкуренция в народном жанре". У меня в народном жанре конкуренции нет. Потому что я, выходя на сцену, представляю не Надежду Бабкину, а ансамбль "Русская песня". Это многоголосие. Надя Кадышева — прекрасная певица, исполняет авторские песни своего мужа Саши Костюка, и у неё это отлично получается», — прокомментировала Надежда Бабкина в интервью «Аргументам и Фактам».

Надежда Бабкина напомнила, что несколько лет назад она даже записала дуэт с Надеждой Кадышевой для «Голубого огонька», где пелось: «В России у нас две Надежды». Певица считает, что эта фраза относится к их отношениям в целом: «У каждого своя поляна, и делить нам нечего». Бабкина отметила, что Кадышева переживает новый виток популярности и молодёжь ломится на её концерты.

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