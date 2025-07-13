Сказки от рэперов и признания в любви студенткам: новые синглы на русском

Хаски перевоплощается в Колобка, ЛСП загадывает семь желаний в день рождения, а ANDRO и МОТ пишут песню о студентке МГУ. О самых интересных новинках российской музыки за прошедшую неделю читайте в подборке «Рамблера​​».

© Соцсети ЛСП

ЛСП

ЛСП — «Лети»

Жанр: хип-хоп.

10 июля Олегу Савченко, известному как ЛСП, исполнилось 36 лет. В этот день он представил песню «Лети», в которой загадывает семь желаний, прямо как в сказке «Цветик-семицветик». Каждый оторванный лепесток, который ЛСП отправляет по ветру, певец сопровождает простой просьбой: «пусть никогда не иссякнет внутри поток строк», «пускай рядом всегда остаётся братва» и так далее. В этом треке нет припева, поэтому вся песня представляет собой непрерывный поток размышлений. Хотя сингл явно написан о личных желаниях ЛСП, слушатели всё равно смогут найти в нём что-то близкое.

Хаски — «Колобок»

© maria_uoker/CC0

Жанр: хип-хоп.

В новой песне рэпер Хаски сравнивает себя с персонажем из известной народной сказки «Колобок». По сути, это автобиографический трек, в котором артист проходится по главным вехам своей жизни. Подача выполнена в привычном для Хаски мрачном стиле, с большим количеством нелицеприятных подробностей. На протяжении всего сингла повторяется фраза «Они хотят меня сожрать», что только усиливает гнетущее ощущение.

Zivert — «Гудбай»

© Страница Zivert в VK

Жанр: поп.

В своём Telegram-канале певица Zivert о песне «Гудбай» написала: «Никогда прежде я не чувствовала, что сделала что-то настолько важное для людей». В этом треке она поёт о прощании с любимыми и благодарит их за прошлое. Её подход выделяется на фоне других песен российской эстрады. Если Zivert говорит, что «нет прекрасней в мире сердец, что нас любили», то, например, Люся Чеботина высказывается о своих бывших так: «Лучше меня в твоей жизни не будет». Несмотря на печальную тему, Zivert выбирает энергичные клубные биты. А вставки на английском напоминают поп-хиты начала нулевых.

Lizer — «заря»

© Lizer

Жанр: хип-хоп.

Рэпер Lizer выпустил новый романтичный трек, в котором сравнивает свою возлюбленную с зарёй, то есть с началом чего-то нового. Артист превозносит девушку и осыпает её метафорами. Звучит это совершенно не напыщенно, а очень нежно. Возможно, такое ощущение складывается благодаря гитарным партиям и лёгким битам. В своих соцсетях Lizer написал, что «собирает релиз», поэтому весьма вероятно, что новый трек станет частью большого альбома.

ANDRO, МОТ — «Учится в МГУ»

© Страница МОТа в VK; страница ANDRO в VK

Жанр: поп, хип-хоп.

ANDRO и МОТ посвятили свой новый трек девушке, которая учится в МГУ имени Ломоносова. Артисты пытались сделать трек максимально реалистичным, поэтому в лирике упомянули знаковые места для студентов: журфак на Моховой, Шуваловский корпус и другие. Последние 20 секунд в песне и вовсе оставлены под живой диалог, во время которого девушка садится в машину и удивляется цветам. Несмотря на учебную тему, всё-таки главное в сингле — это любовь.

ZOLOTO — «Нелюбимая»

© Страница ZOLOTO в VK

Жанр: поп.

Казахстанский музыкант Владимир Золотухин, он же ZOLOTO, перепел песню группы «A'Студио», своих земляков. Трек «Нелюбимая» в его исполнении стал более акустическим и даже приобрел латинские нотки. Но ощущение лёгкой грусти из композиции не исчезло. «Для меня A'Studio — это не просто музыкальная классическая группа, это часть ДНК каждого алматинца. Их песни всегда были рядом — в детстве, юности, в те моменты, когда я скучал по родному городу и хотел вернуться в ощущение первой любви», — рассказал ZOLOTO изданию Esquire Kazakhstan. Эта песня войдёт в большой трибьют-альбом «A'Студио», релиз которого намечен на 25 июля.

«Сны синей собаки» — «Сны»

© Страница группы «Сны синей собаки» в VK

Жанр: инди-рок.

Молодая белорусская группа «Сны синей собаки» представила мрачную песню «Сны». В ней рок дополняет электроника, что создаёт ощущение тревоги и отстранённости. Повествование композиции строится вокруг страшного сна. Просыпаясь от него, герой не оказывается в безопасности, а вновь погружается в этот же кошмар. Хотя сюжет трека и ходит по кругу, в музыкальном плане песня постепенно развивается, пока не доходит до грубых режущих звуков.

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