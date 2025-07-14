Рок-фестиваль «Ветер Сибири» перенесён на 2026 год

Крупный рок-фестиваль «Ветер Сибири» в Новосибирске перенесли на 2026 год. Мероприятие должно было пройти с 1 по 3 августа 2025 года.

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Об отмене фестиваля сообщили его организаторы в соцсетях.

«К нашему огромному сожалению, "Ветер Сибири" не сможет пройти в указанные ранее дни и мы вынуждены перенести фестиваль на август 2026-го», — говорится в сообщении.

Организаторы также выразили уверенность, что в следующем году мероприятие обязательно состоится.

Фестиваль планировалось провести на площадке аэродрома «ОбьГЭС». Предполагалось, что на сцену выйдут рок-группа «Три дня дождя», Вадим Самойлов, Владимир Кузьмин и более 20 артистов из России и Казахстана.

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