Легендарный концерт Live Aid с Queen выложили в интернете к юбилею

На YouTube была выложена видеоверсия знаменитого благотворительного концерта Live Aid. 13 июля исполнилось 40 лет со дня мероприятия.

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Фестиваль был организован музыкантами Бобом Гелдофом и Миджем Юром, чтобы собрать средства для голодающих в Эфиопии. Концерты проходили на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и стадионе имени Джона Фицджеральда Кеннеди в Филадельфии, а также в Японии, Австралии и Австрии. В СССР организовали телемост из студии «Останкино», в рамках которого выступила группа «Автограф».

На сцены вышли Queen, U2, Beach Boys, Judas Priest, Элвис Костелло, Шаде, Стинг, Фил Коллинз, Дэвид Боуи и множество других звёзд. Телетрансляция шла более чем в 150 странах, за ней следили около 1,9 миллиарда человек — приблизительно 40% населения планеты, сообщает InterMedia.

После фестиваля был создан фонд Band Aid, который до сих пор занимается благотворительностью.

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