Эксперты объяснили, как Татьяна Буланова стала новым кумиром зумеров

Певица Татьяна Буланова, прославившаяся в 90-е, вновь находится на гребне популярности. На этот раз внимание на неё обратили зумеры. Они активно ходят на концерты артистки и публикуют ролики в соцсетях под её песни. СМИ уже пророчат Булановой новообретённый успех Надежды Кадышевой. «Рамблер» пообщался с экспертами и выяснил, почему зумеры вдруг заинтересовались Булановой и сможет ли она повторить успех Кадышевой.

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Песни Татьяны Булановой и Надежды Кадышевой значительно отличаются друг от друга. Если Кадышева — представительница народной музыки, то Буланова — это поп-артистка. В её репертуаре есть как дискотечные треки, так и лирические баллады. Сейчас в интернете в основном набирают популярность её песни «Мой ненаглядный», «Не плачь» и «Ясный мой свет». Только под трек «Мой ненаглядный» в Instagram (запрещён в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) было снято более 35 тысяч видео.

Хотя Буланова и Кадышева совершенно разные певицы, у них есть кое-что общее: они обе были популярны в девяностые. Затем их слава поутихла, чтобы вновь вспыхнуть с новой силой в 2020-х. Как рассказал «Рамблеру» журналист и музыкальный критик Игорь Цалер, определить, почему именно на Буланову обратили внимание молодые слушатели, вряд ли возможно.

Как и в случае с Надеждой Кадышевой, мы видим интерес к музыке, предельно далёкой от политики, двусмысленности и вообще конфликтности. В случае «Золотого кольца» это откровенный праздничный разгуляй, в случае Татьяны Булановой — уход в мир личных переживаний, связанных с любовными страданиями, тоской и разлукой. Оба проекта предполагают погружение в детство, простые и ясные чувства. Игорь Цалер журналист, музыкальный критик

При этом Цалер затруднился ответить, сможет ли Буланова достичь таких же высот, как и Кадышева. В мае Кадышеву признали самой упоминаемой артисткой месяца, а в начале июня она анонсировала концерт в «Лужниках», который пройдёт в следующем году.

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Трудно делать предположения о длительности внезапной популярности, когда вкусы публики крайне переменчивы. На смену вирусной известности Надежды Кадышевой или Татьяны Булановой может прийти интерес к группе «Белый орёл», Маше Распутиной или к «Демо» с «Вирусом!». Игорь Цалер журналист, музыкальный критик

Как отметил Цалер, Татьяна Буланова уже несколько раз экспериментировала с имиджем и репертуаром, чтобы понравиться более молодой аудитории. Как профессионалу ей под силу и другие трансформации. Поэтому, вероятно, выпуск новой музыки или коллаборации с молодыми артистами помогут укрепить её положение на отечественной сцене.

Продюсер Павел Рудченко в свою очередь считает, что такой же популярности, как у Кадышевой, у Булановой не будет. Но она сможет повторить успех Кати Лель. Та не поднялась до высот Кадышевой, но получила свою долю внимания от молодого поколения благодаря треку «Мой мармеладный».

Зумеры реагируют на крайности. С одной стороны, им нравятся весёлые, задорные, залихватские песни, а с другой — грустные и романтичные, под которые хочется поплакать. Это игра на чувствах. Павел Рудченко продюсер, медиаэксперт, музыкальный критик

Рудченко также предполагает, что в дальнейшем могут завируситься и артисты начала 2000-х, например певица Натали или группа Hi-Fi.

Внимание, которым сейчас окружена Буланова, может показаться неестественным и надуманным. Но ещё до того, как медиа стали называть Татьяну Буланову «новым кумиром зумеров», певицу можно было увидеть на модном фестивале ÖMANKÖ Day, который прошёл 28 июня. Его организовали лейбл «Диско Клуб» и медиа ÖMANKÖ. На одной сцене с Булановой выступали более привычные представители молодёжной музыки: хип-хоп-артист SALUKI, инди-певица Mirele, инди-музыкант Андрей Катиков, электронный артист Biicla, а также группы «Второй Ка», «Казускома». Среди этих артистов Буланова выглядела необычно.

«Рамблер» пообщался с одним из организаторов мероприятия, генеральным директором ÖMANKÖ Севадой Восканяном, и узнал, почему на фестиваль они решили позвать Буланову.

Для нас проведение музыкального фестиваля такого масштаба было первым опытом. Изначально мы планировали приглашать выступать друзей и локальных современных исполнителей. Но в какой-то момент, примерно за три-четыре недели, всё-таки решили, что нам нужна звезда. Выбор на Татьяну Буланову пал почти инстинктивно, рационально желание включить её в лайнап объяснить сложно. В нашем офисе её хиты знали сотрудники всех возрастов, хоть зумеров и было сложно назвать её фанатами. Мы, конечно, предполагали, что Татьяну, так же как и других артистов 90-х, коснётся волна цикличной популярности. Рады, что отчасти ÖMANKÖ Day задал этот тренд.

Зумеры продолжают переоткрывать для себя артистов из прошлого. Сначала их песни становятся популярными в соцсетях, а затем всё больше и больше молодых людей знакомятся с исполнителями, которых слушали их родители и бабушки с дедушками. Как далеко зайдёт тренд на Буланову, сейчас сказать сложно, но внимание юной аудитории она уже привлекла.

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