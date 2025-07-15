В США злоумышленник украл жёсткие диски с невыпущенной музыкой Бейонсе

В Атланте, США, были похищены жёсткие диски с невыпущенными записями певицы Бейонсе. Преступнику удалось взломать автомобиль хореографа популярной артистки и украсть оттуда два чемодана. В них были невыпущенная музыка Бейонсе, планы предстоящих концертов и другая конфиденциальная информация.

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Полиция уже установила личность подозреваемого и получила ордер на арест, сообщает ABC News. Задержать его пока не удалось.

Бейонсе сейчас в туре. 14 июля состоялось её выступление в Атланте, следующей остановкой певицы станет Лас-Вегас.

Ранее Бейонсе вышла на сцену в боди, похожем на российский флаг.

Бейонсе вышла на сцену в наряде, напоминающем флаг России