Тони Хоук встал на защиту саундтрека видеоигры Pro Skater 3+4

Американский скейтбордист и лицо серии видеоигр Pro Skater высказался в защиту саундтрека в объединённом ремейке третьей и четвёртой частей на фоне фанатского недовольства. Серия игр всегда славилась своим культовым саундтреком в стиле альтернативного рока, но в ремейк попало всего десять оригинальных композиций.

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Компания Activision поделилась списком треков из нового саундтрека ещё в мае, сообщает Billboard. Фанаты оказались недовольны отсутствием многих любимых композиций вроде «Wish» Alien Ant Farm.

Хоук попытался оправдать итоговый выбор музыки. «Сегодня в саундтрек попадает только то, что я считаю подходящим и что мне интересно», — сказал он, оговорившись, что он принимал решения не в одиночку. Хоук признался, что ему удалось добиться включения артистов, которые ему лично нравились, в частности Fontaines DC и Idles. Семь исполнителей из оригинального саундтрека, включая KRS-One, Agent Orange, De La Soul и Iron Maiden, вернулись с новыми треками, чтобы сохранить ощущение преемственности.

«Не все согласились с этим решением, но мне кажется, что нужно сохранять новизну и помогать людям открывать для себя новую музыку, — продолжил Хоук. — Поначалу люди именно этого и ожидали. Как только саундтрек стал такой важной частью игры, они стали спрашивать: "Ну и что вы нам теперь подкинете?" — почти как в андерграундном радиошоу».

Группа Alien Ant Farm выразила разочарование исключением их песни Wish. Хоук прокомментировал это так: «Мы пытаемся освободить место для новых исполнителей и новых песен. Не всё попадает в альбом. Ничего личного, и я ценю, что людям нравится эта песня… Так что просто включите её на своём стриминговом сервисе, если вам так хочется».

В Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4, которая вышла 11 июля, саундтрек состоит в основном из современных исполнителей панка, хип-хопа и хардкора.

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