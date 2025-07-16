Стомиллионная пенсия, предательство жены: добро и грехи Григория Лепса

16 июля свой 63-й день рождения отмечает российский артист Григорий Лепс. Исполнитель хитов «Самый лучший день», «Я счастливый» и десятка других добился славы уже в зрелом возрасте, успев настрадаться от столичной жизни и едва не умереть. В честь дня рождения артиста «Рамблер» вспоминает самые интересные факты из его биографии — о большом хите, купленном за копейки, коллекции православных икон и многом другом.

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Григорий Лепс мог стать барабанщиком, военным или священником

Исполнитель хита «Лондон» никогда не ходил на занятия по вокалу. Тренировка голоса его не интересовала, так как Лепс был сосредоточен на освоении другого инструмента. О своих попытках научиться барабанить музыкант рассказал журналу «ОК!» в 2013 году.

© Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

Григорй Лепс на открытии бара Leps, 2010 год

Я хотел стать великим барабанщиком, чтобы мне поклонялись, говорили: «О, гуру!» Занимался музыкой очень серьёзно, сидел за барабанами по пять часов в день. Соседи прибегали со всего дома: «Остановите этого сумасшедшего, он не даёт детей спать уложить!» Занимался до тех пор, пока не появился такой инструмент, как драм-машина, которая заменила ударную установку.

По словам Лепса, у его родителей тоже были определённые ожидания. Отец артиста надеялся, что он станет военным, а мать видела в нём священника. Также Лепс подумывал поступить в футбольную школу «Динамо Киев».

Григорий Лепс называет себя исполнителем эстрадного рока

Григорий Лепс хорошо известен своей резкой, местами даже кричащей манерой пения. Артиста отличает мрачная харизма уверенного в себе человека, поэтому его сложно ставить в один ряд с эпатажными исполнителями современности. Лепс, рассказывая о своём жанре журналу «Шансонье» в 2006 году, назвал свой жанр словами «эстрадный рок». Тогда же артист подчеркнул, что в его раннем репертуаре встречались и шансонные композиции, но сегодня его не интересует исполнение в этой стилистике.

Один из самых громких хитов Григория Лепса обошёлся ему в пять тысяч рублей

Основу репертуара Григория Лепса составляют песни, которые артист приобрёл у других авторов. К примеру, так можно сказать про композицию «Рюмка водки на столе», вышедшую в 2002 году в альбоме «На струнах дождя». Её автор — поэт Евгений Григорьев, ранее выступавший как шансонье Жека. Музыку для песни написал композитор Евгений Кобылянский, в ту пору — постоянный соавтор Лепса.

© Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com

В 2013 году артист признался журналу «Интервью», что заплатил за текст композиции всего 200 долларов, хотя Григорьев просил «в два раза больше». В переводе на рубли эта сумма равна пяти тысячам по курсу 2002 года. Музыкантам удалось прийти к компромиссу, так как они оба нуждались в деньгах: Лепс не был готов заплатить больше, а Григорьев был рад заработать хоть что-то.

Григорий Лепс несколько раз был на волосок от смерти

Григорий Лепс нередко удивлялся, что ему удалось выжить. Артист не раз попадал в больницы с серьёзными заболеваниями, вызванными в том числе его злоупотреблением алкоголем. Лепс отмечал, что рычагом для его зависимости стали творческие неудачи: переехав в Москву в 90-х, музыкант далеко не сразу стал востребованным. Лепс пил много и неосторожно, поэтому вскоре врачи диагностировали ему панкреонекроз — заболевание, при котором в организме отмирают ткани поджелудочной железы.

После первого сильнейшего приступа язвы я еле оклемался — похудел на 30 килограммов, больше месяца провёл в реанимации, потом ещё полгода в палате общей терапии. И испугался. Испугался до смерти. Потому что вместе со мной в палате лежали люди, которых на следующий день выносили уже ногами вперёд. И со мной могло быть то же самое.

По словам певца, выкарабкаться ему помогла мать. Она оставила Сочи и приехала к сыну в Москву, чтобы следить за ходом его выздоровления. В течение полутора лет Лепс не мог петь, поэтому решил «беречь себя». Артист не пил десять лет, но потом всё же сорвался. Сегодня Лепс пьёт, но с осторожностью.

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Заслуги Григория Лепса были признаны на международной премии

В 2013 году Григорий Лепс был на коне. Он выступил в престижном концертном зале Royal Albert Hall в Лондоне, а в России вышел сборник его лучших хитов. Сам Лев Лещенко вручил ему награду как «Лучшему певцу» на церемонии «Песня года». Венцом достижений Лепса в это время стала международная награда World Music Awards в номинации «Самый продаваемый российский артист». Церемония награждения прошла в Монте-Карло 27 мая 2014 года. Статуэтку в виде земного шара за победу в той же категории получил рэпер Тимати. Эмин Агаларов, появившийся на красной дорожке в компании с артистами, стал «Лучшим исполнителем из Азербайджана».

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Лепс не только забрал награду, но и исполнил песню «Лондон». Гости World Music Awards обычно поют на английском, но для артиста сделали исключение.

Григорий Лепс попробовал себя в разных видах предпринимательства

Григорий Лепс никогда не скрывал, что считает деньги одной из величайших ценностей в жизни человека. Например, в интервью «АиФ» в 2023 году артист отметил, что деньги — это единственная субстанция, которая его по-настоящему возбуждает. Поэтому музыкант предпринял несколько попыток зарабатывать их на чём-то, кроме выпуска и исполнения песен. В разные времена Лепс открывал продюсерский центр, салоны по продаже солнечных очков, кулинарную лавку и рестораны, а также запустил ювелирный бренд. Не каждый из бизнес-проектов Лепса дожил до наших дней, но в Санкт-Петербурге, Новосибирске и Красноярске можно до сих пор посетить караоке в LEPS BAR.

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У Григория Лепса огромная коллекция икон

© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Григорий Лепс на открытии выставки «Дивное искусство: Иконы из коллекции Григория Лепса» в Государственном Историческом музее, 2018 год

В ряде интервью музыкант признавался, что собирает очки и бильярдные кии. Но по-настоящему его страсть к коллекционированию проявляется в рукописных иконах. В интервью газете «Аргументы и Факты» в 2023 году Лепс предположил, что всего в его распоряжении — около 300 икон. Одну из них подарил президент РФ Владимир Путин. В той же беседе Лепс отметил, что больше не пополняет коллекцию и даже подумывает передать её другим людям. Музыкант усомнился, что передаст их в музей, и намекнул, что может продать коллекцию ради счастливого будущего своих детей.

Григорий Лепс открыто признал вину в окончании 20-летнего брака

Григорий Лепс был дважды женат. С первой супругой Светланой артист познакомился в годы молодости, когда учился и пел в сочинских ресторанах. В 1984-м у пары родилась дочь Инга, которая в 2022 году родила сына, первого и пока единственного внука артиста. В 1987 году супруги развелись.

Во второй раз Лепс женился в 2001 году. Его избранницей стала танцовщица Анна Шаплыкова. В этом браке родились трое детей: Ева (2002), Николь (2007) и долгожданный сын Иван (2010). В 2021-м стало известно о том, что Шаплыкова подала на развод. Поклонники и пресса гадали о причинах, и Лепс не стал скрывать свою вину.

© Алексей Филиппов/РИА Новости

Григорий Лепс с Анной Шаплыковой, 2014 год

Конечно, жалею [о разводе]. Но это не та жалость, о которой думают люди. Я не буду проситься обратно. Во-первых, меня не примут. Во-вторых, я сам себя никогда не прощу за это. Развод был неизбежен, потому что я предал родного и преданного человека. И то, что мы развелись, это трагедия. Пока живой, я буду рядом со своей семьей, буду её всячески поддерживать. Всё, что у меня есть и будет, принадлежит моим детям и бывшей жене, которая 20 лет верой и правдой служила семье и была моим щитом.

В 2023 году артист выпустил песню «Предатель», слова к которой написал сам. По словам Лепса, в её основу лёг именно развод с Анной. Участие в записи композиции принял Александр Розенбаум, «скорректировавший» её.

В нынешнее время Григорий Лепс не одинок. В 2024 году артист вышел на красную дорожку премии «Муз-ТВ» в компании 18-летней девушки Авроры Кибы, которую назвал своей невестой.

Григорий Лепс отказался от наград за музыку

В 2018 году, проведя на большой эстраде около 20 лет, Лепс раз и навсегда объявил, что больше не будет принимать наград за свою музыку. Это случилось после того, как артист получил от Муз-ТВ награду «Лучший исполнитель». Своё желание он обосновал в беседе с Пятым каналом в 2021-м. Лепс отметил, что получил всё, что хотел, и что теперь намерен уступить дорогу молодым артистам.

Им это нужно, я своё уже взял, поэтому думаю, что мне это ни к чему. Я прихожу на все премии, когда приглашают, я работаю там, выступаю, но как человек, который не номинируется ни на одну из них.

Несмотря на это заявление, имя Лепса всё равно встречается среди номинантов самых разных премий. К примеру, в 2022-м его песня «Она меня балует» вошла в список награждённых на церемонии «Шансон года». Тогда же композиция «Как огонь и вода», записанная совместно с молодыми музыкантами ЮрКиссом и ВладиМиром, была отмечена «Золотым граммофоном».

© Belkin Alexey/news.ru/www.globallookpress.com

Григорий Лепс потребовал себе стомиллионную пенсию

В прессе часто появляются слухи о скором выходе Лепса на пенсию. Артист завершать карьеру пока не планирует, хотя и не отрицает, что был бы рад. Летом 2024 года Лепс признавался в «Шоу Воли», что уйдёт со сцены лишь в том случае, если будет получать не меньше ста миллионов рублей в год. Музыкант уверен, что это скромное требование и что денег хватит лишь, чтобы «купить творогу и в кафе посидеть». При этом артист подчеркнул, что в эту сумму не входят крупные расходы, например на перелёты и медицинские обследования.