Placebo выпустят документальный фильм с дополнительными материалами

Британская рок-группа Placebo анонсировала выход своего документального фильма This Search Of Meaning («Этот поиск смысла») на DVD и Blu-ray. В набор также войдут буклет-постер и два аудиодиска. На первом будет запись концерта This Is What You Wanted в Мехико в 2023 году, а на втором — последний студийный альбом группы Never Let Me Go, который будет дополнен кавером на трек Shout от Tears For Fears.

© Ricardo Rubio/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

Впервые документальный фильм был показан в кинотеатрах осенью 2024-го. Его режиссёром стал шотландец Оскар Сэнсом, лауреат BAFTA. В картине были архивные кадры с выступлений и закулисья Placebo. Большое внимание в фильме было уделено общению Placebo с Дэвидом Боуи, который поддерживал группу в начале их творческого пути.

Документалка включала в себя интервью не только с участниками коллектива Брайаном Молко и Стефаном Олсдалом, а также с певицей Self Esteem, Робби Уильямсом, лидером IDLES Джо Талботом, Ширли Мэнсоном из Garbage и даже актёром Бенедиктом Камбербэтчем.

