Босоногий мальчик и его провал в кино: взлёты и фиаско Леонида Агутина

16 июля Леонид Агутин празднует своё 57-летие. Будучи одним из выдающихся представителей российской эстрады, Агутин всегда следовал за своим стилем, сочетающим черты фанка, джаза и поп-музыки. О босоногом начале творческого пути артиста и его мечте стать актёром читайте в материале «Рамблера».

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У Леонида Агутина первый разряд по классической борьбе

В юности Леонид Агутин занимался одновременно и музыкой, и классической борьбой. Мама певца Людмила Леонидовна, в 2018-м выпустившая биографию о сыне, вспоминала об этом: «В сентябре (1980 года — прим. “Рамблера”) в школу пришёл тренер приглашать мальчиков в секцию классической борьбы. Кто же откажется быть сильным? Лёнька записался не задумываясь. От Марины Владимировны (преподаватель музыкальной школы, где занимался Леонид Агутин — прим. “Рамблера”) долго скрывали, боялись, что запретит, скажет, что музыка и борьба несовместимы».

Агутину удалось не просто соединить два этих занятия, но и добиться в обоих успеха. По классической борьбе он получил первый разряд. Благодаря этому во время призыва в армию его направили в пограничные войска КГБ СССР, служба в которых считалась почётной. Правда, там Агутин не раз получал наказания из-за дисциплины.

Леонид Агутин провалился на кинопробах

Когда Леониду Агутину было 10 лет, он очень хотел попасть в кино. В этом ему пытался помочь его известный отец Николай Агутин, солист ВИА «Голубые гитары». Благодаря его вмешательству Леонид попал на пробы. Как артист вспоминал в шоу Басты «Вопрос ребром» в мае 2025-го, он был маленьким, светленьким и с голубыми глазами, что отлично подходило для детского фильма.

После кастинга Леонид ждал ответа, но так его и не получил. «И вот сижу я перед телевизором и вижу, как начинается фильм с этим названием, куда меня отсматривали. Он уже снят, то есть мне забыли даже “нет” сказать. Это было очень обидно, прямо очень», — рассказал Агутин. Как он отметил, к таким неудачам надо привыкать в детстве, ведь в будущем всё «так и будет».

В начале карьеры Леонид Агутин выступал босиком

Кудрявые длинные волосы, широкие штаны и гавайская рубашка — такое амплуа Леонид Агутин придумал для своего выступления на конкурсе «Ялта-92» с песней «Босоногий мальчик». Правда, к этому образу никак не подходили туфли, а в кедах и кроссовках в то время было непозволительно находиться на сцене. Поэтому Агутин решил выйти босиком. В конкурсе молодой Агутин победил, а «Босоногий мальчик» стал его первым хитом.

В шоу Басты «Вопрос ребром» он рассказал, что ему изначально не нравилась идея выступления босиком, ведь для него как для выпускника режиссёрского факультета это было «прям в лобешник». Чтобы закрепить успех, ему нужно было долго выступать в этом образе. «Я все занозы на сценах собрал», — пошутил Агутин.

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У Леонида Агутина есть совместный альбом с лауреатом «Грэмми»

В 2005 году Леонид Агутин выпустил англоязычный альбом вместе с американским джазовым гитаристом Эл Ди Меолой, обладателем престижной музыкальной премии «Грэмми». Все тексты для пластинки сочинил продюсер и писатель Алекс Сино. Лонгплей, состоящий из 10 треков, получил название Cosmopolitan Life.

Хотя пластинка и держалась несколько месяцев на высоких позициях джазовых чартов в Европе и Америке, российские слушатели обошли её вниманием. Как Агутин объяснил «Московскому комсомольцу» в 2013 году, эта работа была труднее, чем то, что он писал раньше: «Если музыкант не стоит на месте, его музыка становится более сложной. Есть то, что невозможно держать в себе. Я не могу так жить — только форматом или тем, что способна поглотить массовая аудитория. Если бы не пластинка с Эл Ди Меолой, выпущенная в Европе и Америке, мне было бы очень грустно, я чувствовал бы сильную творческую неудовлетворённость».

После выхода альбома Агутин и Меола вместе ездили с концертами по разным странам мира, таким как Швейцария, Германия, США, Куба и другим. Им даже удалось дать шоу в легендарном клубе Blue Note в Нью-Йорке, в котором часто выступали известные джазовые музыканты, например Кит Джаррет, Тони Беннет и Чет Бейкер.

В 2020 году Леонид Агутин, в честь 15-летия Cosmopolitan Life, выпустил вторую часть пластинки на испанском языке. Она называлась La Vida Cosmopolita. В создании альбома участвовали музыканты из Кубы, Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США и России.

Леонид Агутин никогда не выступает под фонограмму

Леонид Агутин категорически отрицает использование фонограммы во время живых выступлений. Ему кажется, что это неуважение к зрителям, которые купили билеты на его концерт. Единственное исключение составляют телевизионные съёмки, где пение под фонограмму — это обязательное техническое требование.

Существует теория, что Леонид Агутин поёт за свою жену Анжелику Варум

Леонид Агутин и певица Анжелика Варум в браке уже более 20 лет. Видимо, пользователи интернета решили, что за это время они вполне могли стать одним целым. Миф о том, что Леонид Агутин поёт за Варум, появился ещё в начале 2010-х. С особой силой он разошёлся по интернету благодаря лидеру группы «Нейромонах Феофан». В одном из интервью он понизил голос Варум в песнях «Всё в твоих руках» и «Художник, что рисует дождь» на четыре полутона, в результате чего можно было услышать Агутина.

Леониду Агутину не раз приходилось отдуваться и объяснять, что всё это слухи и выдумки. Среди неопровержимых доказательств — это время. Песню «Художник, что рисует дождь» Анжелика Варум записала ещё в 1991 году, когда она ещё не была знакома с Агутиным. К тому же тогда ещё не существовало технологий, с помощью которых можно было бы изменить тональность композиции с сохранением изначальной скорости.

Ещё в далёком 2014 году Леонид Агутин рассказывал, что они сами обнаружили схожесть голосов с Варум задолго до того, как поднялся шум. «Лет 15 назад кто-то в студии в Твери, где мы писали песню “Всё в твоих руках”, зачем-то опустил тональность на два тона и получил на выходе мой голос. Показал мне, Анжелике, всему нашему коллективу. Все были поражены! Как это возможно?! Абсолютная мимикрия! Но почему так похожи манера, ритм, штрих, вполне понятно. Песня моя, и певица замечательно подражает манере автора. Но как похож тембр!!! Я бы сам не отличил, честно говоря», — написал он в соцсетях.

Дочь Леонида Агутина играет в американской рок-группе

У Леонида Агутина две дочери: старшая, Полина, и младшая, Елизавета. Обе они живут за границей. Полина родилась в 1996 году в отношениях певца с балериной Марией Воробьёвой. Творческую судьбу родителей она не повторила. Полина окончила юриспруденцию и обосновалась в Лондоне.

Младшая дочь Агутина Елизавета, родившаяся в 1999 году в браке с Анжеликой Варум, как и родители, занимается музыкой. Ещё в 2003 году она переехала из Москвы в Майами, а в 2021-м получила гражданство США. В школе Елизавета собрала свою рок-группу Without Gravity. Сейчас же она является участницей коллектива Bruvvy, который играет гаражный рок в духе Paramore. В 2022 году Bruvvy даже удалось выступить на разогреве культовой американской группы Bon Jovi. В разговоре с VOICE в 2024 году Леонид Агутин сказал, что это «только начало».

«Как же Лиза круто делает музыку! Я так не могу и не умею. Даже не представляю, как это делается. Она очень любит рок, делает его на высоком уровне. У нас эта музыка не имеет социального заказа вообще. У неё в России не было бы никакого поля, где её можно было бы делать. А у неё к этому реально талант большой», — восхищённо рассказал о своей дочери музыкант.

Леонид Агутин написал пять книг

Литературный путь Леонид Агутин начал со стихов. Это неудивительно, так как тексты к своим песням он писал сам. В 2008 году он выпустил сборник под названием «Записная книжка 69». В него вошли стихи, над которыми он работал в течение 10 лет.

Как Агутин рассказал на своём сайте, все свои самые яркие эмоции и мысли о жизни он выражает в стихах. Какие-то из них становятся песнями, а какие-то остаются на бумаге. «Когда-то мои близкие и знакомые убеждали меня в том, что песни, которые я сочиняю, стоит предъявить на суд широкой публики. Спустя 20 лет любимые и уважаемые мною люди, читавшие мои стихи, уговорили меня опубликовать их. И я с нескрываемым удовольствием сдался», — написал музыкант.

В 2009 году Агутин представил второй сборник «Книга стихов и песен». В 2015-м он решил выпустить произведение о себе. В книгу «Поэзия обычных дней. Арт-дневник» вошли стихи, песни, заметки певца, выдержки из интервью и фотографии из архивов.

Ещё одна необычная работа Агутина — детская познавательная книга «Я слон». Она стала частью проекта «AnimalBooks. Занимательная зоология» от издателя Георгия Гупало, Московского зоопарка и издательства «Альпина Паблишер». В этом произведении Агутин рассказывает интересные факты о слонах, например зачем им большие уши, как они спят и так далее. Иллюстрации к этой работе сделала художница Инна Багаева.

Последняя на сегодня книга артиста — «Леонид Агутин. Безграничная музыка». В неё вошли воспоминания Агутина о крупномасштабном международном проекте Havana calling, снятом на Кубе в 2010 году, история создания совместного альбома с Эл Ди Меолой и их тура. В авторах книги также числятся Алекс Сино, генеральный продюсер кинокомпании Gourmet Film Production Владимир Логвинченко и писатель, журналист Алексей Логвинченко.

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