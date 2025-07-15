Майли Сайрус рассказала, почему она не ездит в туры

Американская певица Майли Сайрус объяснила, почему уже более 10 лет не ездит в сольные туры. Она заявила, что сейчас у неё нет желания подвергать себя психологическим и физическим нагрузкам.

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Недавно Майли Сайрус выпустила альбом Something Beautiful, но у неё нет планов отправляться в тур. «Я могу гастролировать, у меня есть физические возможности для этого. Я бы хотела, чтобы у меня было ещё и желание, но у меня его нет», — рассказала она в беседе с Good Morning America.

Сайрус также отметила, что пока не существует условий, благодаря которым артисты могли бы без последствий ездить в гастроли. Певица отдельно отметила, что в турах тяжело сохранять трезвость, которая для неё является «важным элементом стабильности».

По мнению Сайрус, гастроли тяжело сказываются на психическом состоянии. «Тысячи людей кричат на тебя, у тебя вырабатывается дофамин, ты чувствуешь огромную любовь, а в конце шоу ты полностью разбит. Ты начинаешь думать, что одного человека, любящего тебя, недостаточно: их должно быть 10 тысяч, 80 тысяч».

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