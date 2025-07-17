Топ-10 песен из советских мультфильмов, которые хочется переслушать

В советских мультфильмах звучали десятки песен, которые давно стали народными хитами. Их знают наизусть даже взрослые, а мотивы мгновенно возвращают в детство. Редакция «Рамблера» выбрала 10 самых запоминающихся.

© «Союзмультфильм»

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«Голубой вагон» из мультфильма «Шапокляк»

© «Союзмультфильм»

Зрители очень полюбили песни из серии мультфильмов про Чебурашку и крокодила Гену. Среди них была композиция «Голубой вагон» из эпизода «Шапокляк». Музыку к ней сочинил композитор Владимир Шаинский, а слова — поэт Эдуард Успенский, он же написал произведение «Крокодил Гена и его друзья».

В мультфильме песню «Голубой вагон» поёт крокодил Гена. Хотя этого персонажа озвучивал советский «Шерлок» Василий Ливанов, на время исполнения музыкальных композиций его заменял актёр Владимир Ферапонтов.

Большое внимание в песне «Голубой вагон» уделено лирике. В ней можно найти размышления о скоротечности времени и невозможности вернуться в прошлое. Эту философскую тему поддерживает минорная тональность. При этом песня не уводит в состояние глубокой тоски, а оставляет после себя ощущение светлой грусти.

«Улыбка» из мультфильма «Крошка Енот»

© ТО «Экран»

Весёлая песня «Улыбка» прозвучала в финале мультфильма «Крошка Енот» Олега Чуркина. Музыку к ней написал Владимир Шаинский на стихи поэта Михаила Пляцковского. Голос Еноту, испугавшемуся своего отражения, подарила актриса Клара Румянова. Она же и исполнила композицию.

Мультфильм был сделан по сказке американской писательницы Лилиан Муур «Крошка Енот и тот, кто сидит в пруду». Может, обстановка джунглей и не до конца была понятна советским детям, но смысл картины они уловили сразу же: нужно относиться к другим так, как ты хочешь, чтобы относились к тебе. Именно эту идею и закрепила песня «Улыбка». А задорная мелодия разогнала все страхи, которые проскальзывали в начале картины.

«Колыбельная медведицы» из мультфильма «Умка»

© «Союзмультфильм»

Изначально музыку к мультфильму «Умка» от Владимира Пекаря и Владимира Попова должен был сочинять композитор Александр Зацепин. Он, сославшись на большую загрузку, сказал режиссёрам, что напишет музыкальное сопровождение к картине вместе с Евгением Крылатовым. Но рабочие завалы по другим проектам у Зацепина оказались такими большими, что он и вовсе не стал участвовать в «Умке». Поэтому эта задача пала на плечи Крылатова, который на тот момент ещё не был так известен. Слова к убаюкивающей песне, как и сценарий всего мультфильма, придумал писатель Юрий Яковлев.

Действие мультфильма происходит на Северном полюсе. Холодное шуршание снега и звон льда пробрались и в «Колыбельную медведицы», но песня всё равно укутывает в тёплую атмосферу спокойствия и защищённости. В мультфильме композицию исполнила певица Аида Ведищева. После её не раз перепевали современные артисты: Алсу, Елена Ваенга, Ани Лорак и другие.

«Серенада трубадура» из мультфильма «По следам бременских музыкантов»

© «Союзмультфильм»

После выхода крайне удачного мультфильма «Бременские музыканты» было решено выпустить продолжение картины — «По следам бременских музыкантов». Режиссёрское кресло занял Василий Ливанов, сменивший Инессу Ковалевскую. Сценарием занимался поэт Юрий Энтин.

Трубадур во второй части возмужал и запел голосом Муслима Магомаева. Эстрадный и оперный певец пришёл на место Олега Анофриева. Как рассказал композитор всех частей «Бременских музыкантов» Геннадий Гладков в 2005 году изданию «Завтра», они решились сменить главного исполнителя, потому что не хотели использовать тот же приём, к тому же Анофриев «немного капризничал».

В первую очередь «Серенада Трубадура» — это песня о надежде. Фраза «Солнце взойдёт» в композиции похожа на некое обещание, что рано или поздно плохая полоса закончится. В музыкальной части этой песни выделяются вокальные распевки, которые в исполнении Муслима Магомаева звучат особенно эмоционально.

Эту композицию также оценили рокеры. Например, её перепела группа «Гражданская оборона». Песня под названием «Солнце взойдёт» вошла в альбом коллектива «Звездопад», представленный в 2002 году.

«Песня мамонтёнка» из мультфильма «Мама для мамонтёнка»

© ТО «Экран»

Изначально трогательный мультфильм о мамонтёнке, отправляющемся в отважное путешествие в поисках мамы, не хотели пускать на экраны из-за «отсутствия художественной ценности». Комиссия изменила своё решение, как только в картину добавили «Песню мамонтёнка». Её написал композитор Владимир Шаинский на слова писательницы Дины Непомнящей. Свой голос маленькому мамонтёнку подарила Клара Румянова.

Несмотря на минорную тональность, в композиции чувствуется вера в лучшее. Слова «Ведь так не бывает на свете, чтоб были потеряны дети», которые мамонтёнок произносит одновременно с грустью и надеждой, могут задеть за живое как ребятишек, так и взрослых.

«Облака» из мультфильма «Трям! Здравствуйте!»

© ТО «Экран»

Песня «Облака» прозвучала в финале мультфильма о Медвежонке, подарившем своим друзьям Ёжику и Зайцу выдуманную страну Тилимилитрямдию. За музыку к ней отвечал композитор Владимир Шаинский, а за слова — писатель-сказочник Сергей Козлов.

Лирика композиции наполнена яркими и запоминающимися образами. Луна сравнивается с белым яблоком, а облака — с белогривыми лошадками, которые готовы прокатить по небу героев. Мечтательный текст дополняет жизнерадостная мелодия. Песню в мультфильме исполняет Клара Румянова, которая добавляет композиции очаровательности своим высоким голосом.

«Песенка Львёнка и Черепахи» из мультфильма «Как Львёнок и Черепаха пели песню»

© «Союзмультфильм»

В мультфильме Инессы Ковалевской по сказке Сергея Козлова сюжет строится вокруг песни. Её во время прогулки услышал любопытный Львёнок и решил познакомиться с Большой Черепахой, которая сочинила эту композицию. В реальной жизни песню написал Геннадий Гладков. Удивительно, но за двух совершенно разных персонажей пел один человек — Олег Анофриев. Если Львёнок ему напоминал себя в детстве, то при озвучивании Черепахи Анофриев пытался изобразить актрису Фаину Раневскую. С ней он вместе работал в Театре Моссовета.

От «Песенки Львёнка и Черепахи» веет беззаботностью. Этому помогают и свист, и неспешные вокальные партии, которые герои постоянно прерывают своими размышлениями. А лирика композиции доказывает, что для счастья многого не надо: иногда достаточно просто лежать и смотреть на солнце.

«Настоящий друг» из мультфильма «Тимка и Димка»

© «Беларусьфильм»

Эта песня впервые прозвучала в мультфильме о дружбе медвежонка Димки и котёнка Тимки, а после ушла в народ. Музыку к ней написал композитор Борис Савельев, а слова — поэт-песенник Михаил Пляцковский. Исполнила её актриса Клара Румянова, голосом которой говорили многие персонажи советских детских мультфильмов.

Несмотря на незатейливую лирику, песня наполнена глубоким смыслом. Не каждый взрослый сможет рассказать, кто такой настоящий друг, а в этой композиции этому даётся ясное объяснение. А благодаря лёгкой мелодии спеть песню не составит труда для большинства людей.

«Неприятность эту мы переживём» из мультфильма «Лето кота Леопольда»

© «Экран»

Эта песня прозвучала в седьмой серии цикла мультфильмов о добром коте Леопольде, которого донимают два мышонка-хулигана. Композитором выступил Борис Савельев. Слова к песне, как и сценарий всей истории, написал Аркадий Хайт.

В эпизоде под названием «Лето кота Леопольда» главного героя озвучил актёр Александр Калягин. Ему же и довелось исполнить композицию «Неприятность эту мы переживём».

Песня проникнута оптимизмом, ведь неважно, что произойдёт, всё равно нужно продолжать двигаться вперёд. Композиция ярко иллюстрирует характер кота Леопольда, ведь он не только радуется простым вещам, но и пытается поделиться своим счастьем с остальными. Дополняет лирику задорная музыка с яркими и в то же время простыми инструментальными партиями.

«Чунга-Чанга» из мультфильма «Катерок»

© «Союзмультфильм»

После выхода на экраны мультфильма «Катерок» о путешествии почтового судёнышка песня «Чунга-Чанга» из него почти сразу же стала хитом. Над ней работали композитор Владимир Шаинский и поэт Юрий Энтин. Как рассказывал Энтин «Литературной России» в 2015 году, название для экзотического острова он придумывал долго. Однажды он вышел из «Союзмультфильма» и наткнулся на афишу, на которой было написано «Балет на льду. Балетмейстер и режиссёр Евгений Чанга». Эта фамилия ему запомнилась. К ней он быстро прибавил часть «Чунга». Так и появилось название.

Несмотря на популярность «Чунга-Чанги», Юрий Энтин считает её самой неудачной своей песней. «Но посудите сами: любой дурак ведь может написать: “Чунга-Чанга, весело живём, Чунга-Чанга, песенку поём”. Не бог весть какая поэзия», — рассказал он газете «Культура» в 2020 году. Но именно за простоту и незатейливую весёлость эту композицию полюбили юные зрители.

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